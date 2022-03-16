【快速檢測】荃灣、觀塘等6區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾16萬快檢套裝

▲ 荃灣、觀塘等6區污水檢測陽性，各區民政事務處派逾16萬快檢套裝。（政府新聞處）

因應中西區、觀塘、西貢、荃灣、葵青和黃大仙採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（16日）表示，各區民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約160,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑如下：

中西區：均益大廈第一至三期、永華大廈、毓明閣、創業中心、業昌大廈、得富大樓、美新樓、屈地大廈、觀龍樓、加惠臺、嘉輝花園、西環邨、學士臺、百年大樓及羲皇臺

觀塘區：順天邨

西貢區：健明邨

荃灣區：綠楊新邨及怡景園

葵青區：麗瑤邨、祖堯邨、華員邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑

黃大仙區：天馬苑、天宏苑及黃大仙上邨

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府為「污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。

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責任編輯：李榮忠