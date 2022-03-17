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【疫下喪禮】疫下限制多喪親者加倍傷痛　伍桂麟：學會與哀傷共存

社會 09:00 2022/03/17

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本港第五波疫情已經累計有4700多宗死亡個案。（資料圖片）

第5波疫情爆發以來，本港已錄得超過96萬宗陽性個案，過去一個月逾4,000人染疫離世，更出現公眾殮房爆滿、遺體堆積病房及急症室，令喪親者加倍傷痛及焦慮，殯儀業界促請當局要盡量容許家屬作簡單告別儀式，「呢個社會要學會同哀傷共存。」

一切從簡殯儀社企負責人、香港生死學協會創會會長伍桂麟指，疫情下限制多，喪親者甚至無法見先人最後一面，亦難以出席葬禮，遺留諸多遺憾，而先人遺體若處理不好，喪親者更如同受到「精神虐待」。

一切從簡殯儀社企負責人、香港生死學協會創會會長伍桂麟。（資料圖片）

1個月4千人染疫亡　遺體增

1月至4月本就是殯儀業旺季，而疫情下要處理的遺體數目驟升7成至一天240具，令殯儀業一度人手緊張。伍桂麟說，疫情有探訪限制、手續上也有一定的拖延，這些本已經讓領取不到遺體的喪親者十分失落。在這種情況下，他們再於媒體上見到急症室及殮房堆積的、未有體面安置的遺體相片，「對在生者來說會有負面影響，也是心理負擔，不少會因此變得焦慮，無異於精神虐待。」

經營殯儀服務社企的伍桂麟指，他亦感受到喪親者多數存在焦慮情緒。疫情之下，連見最後一面都成奢侈，加上若親屬因為染疫去世，不少人會出現內疚、自責的心理，如後悔自己送院不及時、遲叫救護車，又或者曾勸說對方不要接種疫苗等。當這種情緒又遭遇辦理喪儀的不確定性時，則會更加劇，「有啲人就會覺得自己累死屋企人，將一啲本身不是自己的需要背負嘅責任揹上身，創傷會好大，甚至情緒會崩潰。」

伍桂麟說，過往幾波疫情遇到最多的情況是海外的喪親者無法趕回，而在第5波疫情中，演變成很多情況是在港的親屬都無法出席喪禮。他指，有些人是自己本身確診，亦有人家中被圍封檢測無法出門，「疫情下好多儀式做唔到，尤其是染疫亡者，家屬似乎被剝奪了哀傷的權利，這些都是疫情下額外需要承受的東西。」

因為特殊情況無法出席喪禮，不少親屬便萌生推遲儀式的想法。伍桂麟並不建議這樣做，尤其遺體不適宜擺放太久，「喪禮唔係要同人比較，面對種種限制，能盡力做一些可做的已經足夠。」

倘難參加喪禮　可寫卡片、直播

他舉例，親屬可以尊重先人的信仰舉辦相應的喪禮，如有親屬無法來到，或者可以寫卡片放入棺中，或者也可請一些專業團隊直播彌補缺席者遺憾。而喪親者或者在一段時間內情緒低落，身邊人要多陪伴，尤其是長者或會在一段時間內需要生活上的照應。

第5波疫情仍在持續，伍桂麟認為當局亦應有應變，避免疫症下二次、三次傷害喪親者。他建議可以規劃冷凍貨櫃及臨時殮房選址，同時在效率與人情之間有所平衡，盡量容許家屬作簡單告別儀式，「呢個社會要學會同哀傷共存，也要為彼此建立一個互相承擔、幫助的保護網。」

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記者：袁澍

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