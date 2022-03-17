【疫下生死】親人突離世親屬悲傷或可持續一年　心理學家：可陪伴、傾聽及協助處理瑣事

疫情中不少患者入院不久後便離世，令親屬感到愕然，或久久不能釋懷。臨床心理學家梁重皿博士指，親人的突然離世會令家人有多種複雜的悲傷情緒，若至親在死亡曾經歷殘酷的對待，情況嚴重都有機會出現創傷後遺症的徵狀。

▲ 臨床心理學家梁重皿博士。（受訪者提供）

未預期的親人離世，家人或會出現迷失、悲傷、憤怒、內疚等多種複雜的情緒，有時並不理性，亦會令人食慾、睡眠、記憶力都受到影響。梁重皿指，有學說認為家屬會經歷哀傷的5個階段，包括否認、憤怒、討價還價、沮喪直至接受；亦有學說認為，家屬一般會先接受事實，其後經歷痛苦直至找尋到與死者再度連結的方式，「情況嚴重會出現失調的狀況，成人有時需要一年的時間才能有所平復。」

學術上來說，若死者生前曾遭遇殘酷、暴力對待，家屬或會出現創傷後遺症的徵狀。但梁指，目前臨床上沒有足夠的數字去研究新冠肺炎與創傷後遺症的關係。早前許多遺體堆積在殮房、急症室，部分甚至在露天堆積，梁指，「情況如果嚴重，都有機會出現創傷後遺症的徵狀。」

宜陪伴喪親者 助照顧家人

她稱喪親者無需刻意迴避親人離世，可以在固定時間懷念逝者，亦盡量集中在美好回憶上，不要總是糾結於過去未能好好處理的遺憾。面對喪親者，梁認為親朋好友花時間陪伴是最好的，但需要留意不要催促其快些振作，「佢哋有機會會反覆傾訴，或者大哭大叫。要俾佢哋經歷各種感覺，你喺佢隔離其實好重要。」

實際的做法亦有許多，如幫助喪親者照顧家人、處理家中瑣事，而如果對方情緒十分受困擾也可以考慮向專業人士尋求幫助。

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記者：袁澍