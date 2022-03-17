  • 24°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 10:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下生死】親人突離世親屬悲傷或可持續一年　心理學家：可陪伴、傾聽及協助處理瑣事

社會 09:01 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

疫情中不少患者入院不久後便離世，令親屬感到愕然，或久久不能釋懷。臨床心理學家梁重皿博士指，親人的突然離世會令家人有多種複雜的悲傷情緒，若至親在死亡曾經歷殘酷的對待，情況嚴重都有機會出現創傷後遺症的徵狀。

臨床心理學家梁重皿博士。（受訪者提供）

未預期的親人離世，家人或會出現迷失、悲傷、憤怒、內疚等多種複雜的情緒，有時並不理性，亦會令人食慾、睡眠、記憶力都受到影響。梁重皿指，有學說認為家屬會經歷哀傷的5個階段，包括否認、憤怒、討價還價、沮喪直至接受；亦有學說認為，家屬一般會先接受事實，其後經歷痛苦直至找尋到與死者再度連結的方式，「情況嚴重會出現失調的狀況，成人有時需要一年的時間才能有所平復。」

學術上來說，若死者生前曾遭遇殘酷、暴力對待，家屬或會出現創傷後遺症的徵狀。但梁指，目前臨床上沒有足夠的數字去研究新冠肺炎與創傷後遺症的關係。早前許多遺體堆積在殮房、急症室，部分甚至在露天堆積，梁指，「情況如果嚴重，都有機會出現創傷後遺症的徵狀。」

宜陪伴喪親者　助照顧家人

她稱喪親者無需刻意迴避親人離世，可以在固定時間懷念逝者，亦盡量集中在美好回憶上，不要總是糾結於過去未能好好處理的遺憾。面對喪親者，梁認為親朋好友花時間陪伴是最好的，但需要留意不要催促其快些振作，「佢哋有機會會反覆傾訴，或者大哭大叫。要俾佢哋經歷各種感覺，你喺佢隔離其實好重要。」

實際的做法亦有許多，如幫助喪親者照顧家人、處理家中瑣事，而如果對方情緒十分受困擾也可以考慮向專業人士尋求幫助。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
21:51 2022/03/16
【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
【全民強檢】網傳全民強檢細節　港府澄清非官方公布：計劃仍在細化
23:02 2022/03/16
【全民強檢】網傳全民強檢細節　港府澄清非官方公布：計劃仍在細化
【快速檢測】荃灣、觀塘等6區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾16萬快檢套裝
23:21 2022/03/16
【快速檢測】荃灣、觀塘等6區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾16萬快檢套裝
【疫下喪禮】疫下限制多喪親者加倍傷痛　伍桂麟：學會與哀傷共存
今日 09:00
【疫下喪禮】疫下限制多喪親者加倍傷痛　伍桂麟：學會與哀傷共存

你可能感興趣

【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
21:51 2022/03/16
【疫苗接種】今日有6.5萬名市民接種疫苗　本港已有81%人已打兩針
【全民強檢】網傳全民強檢細節　港府澄清非官方公布：計劃仍在細化
23:02 2022/03/16
【全民強檢】網傳全民強檢細節　港府澄清非官方公布：計劃仍在細化
【快速檢測】荃灣、觀塘等6區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾16萬快檢套裝
23:21 2022/03/16
【快速檢測】荃灣、觀塘等6區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾16萬快檢套裝
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 後遺症 香港 創傷後遺症

最高瀏覽

【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【疫下艱難】速遞員屋苑範圍除罩食飯被公審　Bob林盛斌指投訴者無同理心：好唔善良
10:40 2022/03/16
【疫下艱難】速遞員屋苑範圍除罩食飯被公審　Bob林盛斌指投訴者無同理心：好唔善良