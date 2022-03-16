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【疫下結業】消委會接12宗Fitness First結業相關投訴　涉及金額逾12萬　

社會 23:44 2022/03/16

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消委會接12宗Fitness First結業相關投訴，涉及金額逾12萬　（曾耀輝攝）

於香港經營Fitness First連鎖健身中心的香港Evolution Wellnesst宣布，由今日（16日）起Fitness First會停止所有運營，並於同日開始清盤程序，詳情請看：下一頁。消費者委員會至今日傍晚，共接獲12宗有關Fitness First連鎖健身中心結業的投訴個案，涉及金額逾12萬；消委會表示，據了解該健身中心，今天向客戶交代停運及清盤一事，並提出將客戶已簽訂的服務合約，過渡至另一健身中心。

消委會正積極聯絡相關健身中心的負責人，同時敦促其妥善處理相關客戶服務的工作，包括通知每名顧客所剩餘的預繳款額、尚未使用的服務，如何取回在健身中心儲物櫃內的個人物品等安排。

Fitness First表示，已與PURE Fitness籌組安排，Fitness First會員截至3月16日仍持有有效服務計劃合約，可將合約餘額轉移至PURE Fitness。消委會提醒該公司，如須將客戶的個人資料提交予另一間健身中心時，應先取得客戶同意，以保障消費者的私隱。

消委會指，健身中心有責任詳細交代過渡安排的細節，包括是否牽涉任何額外收費、過渡安排所需與另一間健身中心簽訂的文件及條款細則、接受過渡安排與否的後果，讓消費者知所選擇；又強調該公司應提供過渡安排以外的其他選項，讓不欲轉投至其他健身中心的消費者選擇，例如按照合約條款賠償或退還預繳款額及按金。

消委會提醒受影響的消費者，細閱有關過渡安排的內容和附帶條件，瞭解是否切合所需再作決定，同時妥善保存所有合約或收據等重要文件，或有助日後出現爭拗時提供佐證。消費者如用信用卡付款，應盡快了解發卡銀行的退款政策及條件，以減輕經濟上的損失；至於以信用卡分期付款的消費者，實際上是與信用卡公司簽訂借貸合約，在一般情況下，消費者仍需負起定期還款的責任。

消委會指，預繳式消費存在一定的兌現風險，消費者應盡量避免以預繳方式進行大額消費交易，以減低損失。因為一旦遇上商號結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法取回或享用已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金。

一般情況下，商戶結業，其資產需先用以償還較優先債權人的債務，消費者只能以無抵押債權人的身份，在其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，如仍有餘額，才可得到賠償。

消委會建議就健身及美容等特定行業的消費合約，設立不少於7天的強制性冷靜期，讓消費者在指定時限內取消交易，而毋須說明理由，並取回已繳款項。有關法定冷靜期的立法工作，早前因社會事件和疫情而停頓，消委會期望可盡早完成立法，為廣大消費者提供更大的保障。

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記者：鄧凱文

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