  • 22°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 00:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】夏寶龍：援港抗疫任務艱巨　促發揮好援港醫療隊和中醫藥作用

政治 00:03 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

夏寶龍在深圳主持第九次協調會。（中通社圖片）

港澳辦主任夏寶龍在深圳主持支援香港抗疫工作第九次協調會，形容香港疫情依然複雜嚴峻，援港抗疫工作面臨的任務還很艱巨。

他強調，要圍繞「三減三重一優先」的工作重點（減少死亡、減少重症、減少感染；重點人群、重點機構、重點區域採取精準有力措施；優先救治長者），有序鋪排下一階段工作，特別是發揮好援港醫療隊的作用、提高方艙醫院等隔離檢疫設施使用率、加快中央援港物資發放節奏和發揮中醫藥的作用。要堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為。

他同時要求，各參與單位和全體工作人員要始終保持昂揚的戰鬥狀態，不放鬆、不懈怠，直至取得香港疫情防控戰的最終勝利。

夏寶龍又和正在香港支援抗疫的專家組、核酸採樣隊等進行了視頻連線，充分肯定和贊揚他們無懼艱險、逆行出征的擔當和大愛。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君

社會民生 政治 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫
13:17 2022/03/15
【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫