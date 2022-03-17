【第五波疫情】夏寶龍：援港抗疫任務艱巨　促發揮好援港醫療隊和中醫藥作用

▲ 夏寶龍在深圳主持第九次協調會。（中通社圖片）

港澳辦主任夏寶龍在深圳主持支援香港抗疫工作第九次協調會，形容香港疫情依然複雜嚴峻，援港抗疫工作面臨的任務還很艱巨。

他強調，要圍繞「三減三重一優先」的工作重點（減少死亡、減少重症、減少感染；重點人群、重點機構、重點區域採取精準有力措施；優先救治長者），有序鋪排下一階段工作，特別是發揮好援港醫療隊的作用、提高方艙醫院等隔離檢疫設施使用率、加快中央援港物資發放節奏和發揮中醫藥的作用。要堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為。

他同時要求，各參與單位和全體工作人員要始終保持昂揚的戰鬥狀態，不放鬆、不懈怠，直至取得香港疫情防控戰的最終勝利。

夏寶龍又和正在香港支援抗疫的專家組、核酸採樣隊等進行了視頻連線，充分肯定和贊揚他們無懼艱險、逆行出征的擔當和大愛。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君