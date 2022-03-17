【打擊毒品】中環碼頭檢逾5萬元疑氯胺酮及可卡因　拘捕2人

▲ （警方提供）

警方（17日）表示，檢獲約37克懷疑氯胺酮及約37克懷疑可卡因，市值共約52000元，拘捕2人。

警方指，連日於中環碼頭一帶進行打擊毒品的行動，昨日於民光街近中環碼頭外發現一輛可疑私家車，檢獲懷疑氯胺酮及可卡因，車上一名51歲姓戴男司機及該名41歲姓鄭男乘客涉嫌「管有危險藥物」及「販運危險藥物」被捕，他們現正被扣留調查。

警方提醒市民，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。警方強調對所有毒品活動零容忍，市民切勿以身試法。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐