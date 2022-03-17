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【打擊毒品】中環碼頭檢逾5萬元疑氯胺酮及可卡因　拘捕2人

社會 09:25 2022/03/17

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（警方提供）

警方（17日）表示，檢獲約37克懷疑氯胺酮及約37克懷疑可卡因，市值共約52000元，拘捕2人。

警方指，連日於中環碼頭一帶進行打擊毒品的行動，昨日於民光街近中環碼頭外發現一輛可疑私家車，檢獲懷疑氯胺酮及可卡因，車上一名51歲姓戴男司機及該名41歲姓鄭男乘客涉嫌「管有危險藥物」及「販運危險藥物」被捕，他們現正被扣留調查。

警方提醒市民，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。警方強調對所有毒品活動零容忍，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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