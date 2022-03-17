【封區檢測】沙田隆亨邨賞心樓團封強檢　屯門寶田邨第六座約8%住戶中招【不斷更新】

▲ （湯致遠攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【14:30】沙田隆亨邨賞心樓團封強檢

沙田隆亨邨賞心樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（18日）約下午一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:31】屯門寶田邨第六座約8.2%住戶中招

屯門寶田邨第六座約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現73宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1 010戶，當中314戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:05】黃大仙竹園南邨貴園樓約8.72%住戶中招

黃大仙竹園南邨貴園樓約1,250人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:45】觀塘順天邨天韻樓約14.7%住戶中招

觀塘順天邨天韻樓約1510名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現222宗初步陽性檢測個案和17宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

【11:45】沙田隆亨邨慧心樓約14%住戶中招

沙田隆亨邨慧心樓共有約1600人接受了檢測，當中共發現224宗初步陽性檢測個案和38宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中65戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約277名受檢人士的檢測報告，沒有發現任何未進行強制檢測人士。

【11:45】屯門蝴蝶邨蝶意樓約15.9%住戶中招

屯門蝴蝶邨蝶意樓約1370名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現218宗初步陽性檢測個案和43宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪925戶，當中213戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:30】青衣長亨邨亨怡樓約4.6%住戶中招

青衣長亨邨亨怡樓約1317名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現61宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約750戶，當中65戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了403名受檢人士的檢測報告，發現有10人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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責任編輯：TOPick港聞組