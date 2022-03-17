【好人好事】居台港人無健保傷頸椎險終身殘廢　杜汶澤出錢代付醫療及看護費

▲ 杜汶澤出錢協助居台港人付醫療及看護費用。

杜汶澤定居台灣已1年多，轉型為商人經營網台，同時發展自家食物品牌如麻辣鴨血等，早前更入籍台灣擁有台灣身份證。

日前杜汶澤在個人社交平台透露，在網上得知一名居台港人許先生因不慎跌倒而傷及頸椎，由於許先生沒有當地的全民健康保險（健保），身無分文未能支付醫療費用，故杜汶澤決定出錢協助對方付手術費，以及日後看護的照顧費用。

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負擔手術費

現時杜汶澤身處英國為其網台新節目進行拍攝，未能親身到醫院探訪許先生，不過他表示已跟許先生通過長途電話，並委派了助手前往了解及提供協助：

醫生跟他說如果不動手術的話，會變成終身殘廢。但許先生目前經濟能力有限，所以手術費由本人負擔。暫時未知道手術費多少，但現在醫院會在星期一安排他動脊骨手術，之後需要看護照顧，費用亦會由本人代付。

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不少網民想向許先生提供協助而前往醫院，但疫情關係不便探訪，醫院社工透過杜汶澤代為轉達：「希望大家不要再來醫院，一方面會騷擾許先生休養，另外一方面亦違反防疫條例，想我代他們跟有心人士說一聲，請大家多多包涵。」

他又指曾有人冒認為其助手前往醫院了解：「希望大家只是為了幫人而這樣做，大概是沒有惡意的。沒關係。最重要是，需要幫助的人得到協助。」

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