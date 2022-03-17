【疫情減壓】淺水灣展出藝術家劉洋雕塑作品   包括獲永久陳列冬奧公園公共雕塑《雪孩子》

▲ 雕塑家劉洋的作品《雪孩子》被選為北京冬奧公共雕塑，該雕塑已放大成 5公尺高的巨大版永久陳列於冬奧公園，大家現在有機會到淺水灣畫廊一賞其原型。（畫廊提供）

第五波疫情仍然嚴峻，留家避疫已好一段日子，遠遊散心舒服筋骨，到淺水灣看看藝術展覽，這是個紓緩身心的好節目，也可以一睹被選為冬奧公共雕塑《雪孩子》的風采，該雕塑已放大成 5公尺高的巨大版永久陳列於冬奧公園。雖然現在因疫情未能通關，但大家可以到淺水灣一賞雕塑的原型。

淺水灣Artspace K現正舉辦「版圖——劉洋雕塑個展」，展出當代藝術家劉洋23件中小型青銅雕塑作品。雕塑這種藝術沒有那麼強的爆發力，但是它會長久存在，成為你生活的一部分， 當你離開它的時候，才發現，原來你的生活中少了一個東西。

劉洋是國際上最活躍的中國當代雕塑藝術家之一，也是一位行走的雕塑家。大學時期（1991-1994）曾跟著雕塑老師在工作室裡做學徒，從挖泥、和泥、翻模等基礎功夫開始，因為喜歡雕刻，於是 他再次拿起雕刻刀開始創作，成為雕物塑家。

2010年，他第一次受邀參加在韓國舉行的一個創作營，讓世界認識這位別具風格的雕塑家。他受邀參加多個國家的創作營，在當地創作雕塑，進行 藝術文化交流，開啟了特殊的環球之旅。

▲ 劉洋的作品版圖遍及五大洲，在多個國家留下足跡，包括印度、土耳其、俄羅斯、法國、意大利、澳洲、巴西等。（畫廊提供）

作品成34國家/地區公共雕塑

至今，劉洋的作品版圖遍及五大洲，在多個國家留下足跡，包括印度、土耳其、俄羅斯、法國、意大利、澳洲、巴西等，在 34 個國家和地區完成大型公共雕塑 76 件，部分雕塑則成為當地永久的文化遺產，讓承載著屬於那個時代的文化、情感與美學的作品屹立四方，成為不朽的城市雕塑。

特別要提及的是，今次展覽中的《雪孩子》作品，已獲選為「2022 北京冬季奧運會」公共雕塑，放大成 5公尺高的巨大版永久陳列於冬奧公園，此作品表現出朋友、戰友間堅毅團結的情感。

描繪人與土地的互動及情感

此次展出劉洋《生物與幾何》系列作品，描繪出人與土地之間的互動及情感，且富有童趣。作品姿態豪邁奔放、散發出歡樂與溫暖，將生物與幾何以誇張比例、逗趣的造型及簡潔有力的創作方式呈現，使得作品更為生動，也增添許多想像力及故事性。如《大樹下》、《同班 同學》、《家門口》作品描繪出親情、友情與鄉情，是劉洋對濃厚的親情關係的獨特見解；作品 《天鵝湖》、《睡美人》取材於芭蕾舞劇，讓幾何體舞動起來。

Artspace K 展出作品中，有部分作 品在世界幾個國家都有大型作品被永久收藏陳列，展場也特別展示他大型作品裝置於世界各地的 照片，透過作品及照片帶大家一起展開劉洋的環球創作版圖之旅，期盼來參觀的各地觀眾也能想 起代表家鄉的那一件雕塑。 雕塑藝術在於世界各地發展，也成為城市、人們生活的一部分。

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版圖——劉洋雕塑個展

展覽日期︰ 即日至2022年 7 月 3 日

地點︰ Artspace K 香港淺水灣道 109 號影灣園商場 G105-106

編輯：葉翠華