你是否受到不良飲食習慣影響健康？ 進補三七黑瑪卡有助活血醒腦

根據調查機構發表的「疫情對全球影響研究」報告指，香港人的壓力指數在全球排名第5，屬於高壓一族。無疑疫情正困擾香港人的日常生活，難免感到壓力愈來愈大，而事實上，香港人在疫情前也長時間處於忙碌和急速的生活節奏，以致培養了不良的飲食習慣，日積月累對健康帶來嚴重影響。

別以為不良的飲食習慣大不了帶來腸胃問題，對身體健康影響有限，實情是不良的飲食習慣大大增加患上高膽固醇、高血壓、冠心病、糖尿病等各種疾病的風險。



測試自己的飲食習慣



甚麼是不良的飲食習慣？如何得知自己的飲食習慣對健康正帶來壞影響？不妨看看以下10個不良飲食習慣，如你中了8項或以上，表示你目前的飲食習慣並不健康，要密切注意！

如發現自己有上述的不良飲食習慣，但又沒信心在短時間改善過來，食用優質天然保健品是一個好方法。有中醫藥研究發現，有「秘魯人參」之稱的瑪卡，有助促進人體的腦下垂體達至最佳表現，從而改善內分泌系統，對腎臟、甲狀腺、胰臟、腎上腺、皮膚、骨骼和組織等皆有益處。

▲ 黑瑪卡有「秘魯人參」之稱，補腎養胃

黑瑪卡是超級保健食品



大棧多年來作為最受歡迎的瑪卡品牌之一，信譽超卓。其推出的日本生產「強身活血三七黑瑪卡粉」，精挑雲南頂級大三七和秘魯特選大黑瑪卡，經重金屬等多重測試合格，由逾180年歷史的日本漢藥局本草閣，打磨成粉入袋，每包含85%特級大三七和15%秘魯特大黑瑪卡，不添加填料及防腐劑，成份天然，極易吸收。



現代藥理研究發現，三七能有效促進心肌供血和血管彈性，使血管年輕化，維持心臟健康，並具活血散瘀、改善血微循環的功效，有助穩定血脂和膽固醇；而超級保健食品黑瑪卡，能促進頭腦清晰、增強記憶、紓緩情緒、改善睡眠質素、提升體力耐力，養護全身機能，有助減壓。

▲ 「強身活血三七黑瑪卡粉」一盒30包，全部獨立包裝。每日一包即沖即飲，入口甘苦，真材實料，一個月初見成效，長期服用效果顯著

香港浸會大學中醫藥學院臨床部主管卞兆祥教授表示，每日服用3克三七，即可達到保健功效。「強身活血三七黑瑪卡粉」每包3克，食用方法簡單，只要拆開包裝直接食用或沖水飲用，每日一包，簡單方便，入口甘苦，但注意不要空肚食用，連續服用一個月已可初見成效，更適合長期保健。



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(特約）