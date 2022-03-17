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【Staycation】香港港麗酒店5天住宿計劃　每晚$1,450起包$300餐飲消費額【內附連結】

休閒消費 10:44 2022/03/17

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香港港麗酒店Staycation每晚設有$300的客房餐務及酒店餐飲消費額，可在房中享受各式餐飲。（相片來源：香港港麗酒店）

如有需要租住酒店，作為Staycation、自我隔離避疫或在家工作的駐地，香港港麗酒店剛推出全新City Sojourn 5天長期住宿體驗，每晚$1,450起已包入住豪華客房、每天早餐及每晚$300的餐飲消費額。

香港港麗酒店剛推出全新City Sojourn 5天長期住宿體驗，每晚$1,450起。（相片來源：香港港麗酒店）

5天長期住宿體驗體驗包括豪華客房住宿5晚，位於酒店40樓或以上, 房間面積逾450呎，設有特大窗戶盡收城市及山頂美景。所有浴室設有雙人洗手盤、浴缸、獨立洗澡間及洗手間，方便二人入住使用。

豪華客房位於酒店40樓或以上, 寬敞舒適。（相片來源：香港港麗酒店）

每晚住宿可享每晚$300的客房餐務及酒店餐飲消費額，不可累積使用，同時可享客房餐務及餐飲消費85折優惠。可用於酒店餐廳及24小時Room Service，有多國菜式可供選擇。酒店將提供一星期兩次房間清潔服務，另有洗衣及乾洗服務8折及每位房客可免費獲贈新冠病毒快速測試一組。

City Sojourn五天長期住宿單人體驗每晚定價由$1,450起，而雙人住宿體驗每晚$1,550起。預訂日期由即日起至2022年4月28日，至少5晚，住宿日期至2022年4月30日，可於官方網站或致電2521 3838預訂。

香港港麗酒店
地址：金鐘金鐘道88號
電話：2521 3838
網址：conraddining.com

記者：張頌婷

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