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【隔離營】皇后山邨隔離營患者擲糞　天花板牆身留屎跡廁紙散落一地

健康 10:43 2022/03/17

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有入住皇后山邨隔離營的確診者在單位內擲糞。

第五波疫情確診者眾多，政府徵用粉嶺皇后山邨第一、第七座以及葵涌荔景邨恒景樓作隔離設施。近日有市民發現，皇后山邨隔離營有單位的天花板、牆身留有糞跡，廁紙散落一地，被指是入住該單位的確診者所為。

最新影片推介：

有網民在facebook群組「香港抗疫關注組」發文反映上述事件。樓主表示：

皇后山隔離營有患者掟屎上天花板。好恐怖，原來入隔離營精神會變成咁。

從相片可見，涉事單位凌亂、骯髒。客廳及廁所的地板，甚至床褥上也有廁紙。天花板、牆身，甚至牆身的電掣也沾有糞便，另有其他垃圾留在地上。

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帖文引發網友討論，有人批評做法沒公德心，替清潔人員感到辛苦。大部份人認為，被困隔離營會令人情緒、精神也受影響。有人發現，該單位內沒被舖、電視，被困多日會令人精神崩潰。不過，亦有人認為有機會是腦退化或精神病患者所為，建議當局提供協助。

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責任編輯：羅嘉欣

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