【第五波疫情】林鄭月娥指網上充斥揣測謠言評論　自言「唔聽唔睇唔信」

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（17日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

林鄭月娥在記者會上被問及有內地網民在微博上批評香港疫情拖累內地，會否分化兩地感情。林鄭月娥指，在社交平台，每日有大量評論、揣測及謠言，她的最佳回應是「不要看、不要聽、不要信」。

【12:00】

林鄭月娥預告，明日會和勞福局局長出席記者會，交代新冠疫情下的就業情況及就業支援。

【11:55】

林鄭月娥指，現時第2針接種率，11歲以上為81%，相信在一般情況下，市民在打首針間隔時間後，便會打第2針，相信數字會逐漸上升。惟她指出，第3針是迫切議題，有長者已縮短第2、3針間隔時間以加強保護。在院舍方面，明日所有院舍都應有外展隊探訪，但仍有家人書面反對為長者打針，她呼籲他們能回心轉意。

【11:50】

被問及有內地網民在微博上批評香港疫情拖累內地，會否分化兩地感情。林鄭月娥指，在社交平台，每日有大量評論、揣測及謠言，她的最佳回應是「不要看、不要聽、不要信」。

【11:45】

林鄭月娥指，從不同層面感受到市民及大眾的容忍度下降，在3月22日至23日左右，會有進一步資訊更新。詳情即看：【下一頁】

就有意見指政府可開放邊境，林鄭月娥指要考慮醫管局承受能力，因輸入病例仍然要被醫管局接收。

【11:40】

陳肇始指，隨政府做大量工作解釋，疫苗接種有進步。至於不同打針的相隔時間，在科學委員會建議下，視乎整體疫情平衡風險，會由科學委員會處理接種相隔時間。

【11:35】

林鄭月娥稱，2月時曾提及未來2至3個月是關鍵，在2月22日只能看當時掌握的數據，預料不會在短時間回落，故很多措施延續至4月20日。但由於疫情發展速度快，她認為在關鍵兩個月的中間，應全面與社會交代，措施能繼續執行或調整，以達致最佳效果。

【11:30】

林鄭月娥稱，亞博總病床數目為1453張，使用率不高，主要在於欠缺人手，故已向中央請求派出援手，主要來自廣東20多間醫院。

昨日有數名長者在亞博送院後離世，林鄭月娥對去世老人感到遺憾，指他們居於院舍，本身有長期病患，他們所留醫的場館屬社署管理，當局亦有進行適切護理工作。詳情即看：【下一頁】

【11:25】

港大微生物學系講座教授袁國勇與兩位學者聯合撰文，指若新冠疫苗接種率達至95%至99%，便可逐步放寬社交距離措施。林鄭月娥形容95%才放寛是「自綁手腳」，但強調會盡力推高接種率。詳情即看：【下一頁】

【11:20】

特首林鄭月娥稱，2月底開始正在安排人手、安排學校等地方進行全民檢測，她說明白社會盼盡早得到全民檢測的信息，指疫情變化好大，高峰期3月3日，接報7、8萬個案。她計劃未來數天會公布最新抗疫政策。但強調網上流傳3月26日舉行全民檢測並非屬實。詳情即看：【下一頁】

【11:15】

高拔陞指，內地援港團隊來自傳染病科、感染控制等，亦有不同地抗疫經驗，包括武漢，照顧新冠病人經驗豐富。兩地治療方法相近，同樣會參考期刊，指標亦接近，協作順利且容易做到。

至於中英文醫療字眼方面，香港醫護人員向病人解釋時亦會用中文解釋，雖字眼未必完全一樣，但能互相理解。

高拔陞稱，先前抵港的醫護已開始照顧病人，已安排他們作榮譽僱員。期望可加強亞博診治病人數目及質量。現病人中長者較多，若有額外人手非常重要，望能盡早醫治病人。他亦發現病人有缺水情況，多做護理支援非常重要。

【11:10】

高拔陞指，兩種新冠口服藥在不同層面使用，包括急症室及指定診所等，截至昨日有超6000人已被處方兩款藥物。

他又稱，入院人數長者比例高，最近7成入院為70歲以上，故將亞博服務模式有所調節，以集中資源於亞博照顧長者，當中須臥床的比例相當高，有200多人正留醫。過去兩周有內地援港醫療隊抵港，正計劃於亞博館與醫管局共同照顧病人。他們以協作模式運作，無論是哪一個聯網專科或私營背景，都有同一套指引。詳情即看：【下一頁】

【11:05】

林鄭月娥指，Omicron病徵雖輕微，但第五波感染個案非常多，從數字來看，昨日在醫管局有10368人留醫，當中81人危，181人嚴重，佔住院病人2%。故當局要集中資源治療，減重症減死亡，以老年病患為最關注人群。

她表示，在加強治療方面，當局擴大醫管局治療能力，包括增加病床、人手，人手方面有內地醫療加入，醫管局雖有曾有15700人感染，佔總人手約20%，但當中半數已復工。藥物方面，兩款口服藥先後抵港，有足夠數量讓新冠病人避免變重症。另一策略是分流，讓有需要病人得到適切照顧，防止有病患在社區或家居因未能被篩查得不到照顧。

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記者：TOPick港聞組