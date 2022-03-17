【精神健康】研究指難治型抑鬱症患者死亡風險高逾5成　籲及早識別病人情況

▲ 有關研究由港大醫學院藥理及藥劑學系、內科學系及中大等多間大學共同發表。(資料圖片）

近年不少市民因應社會運動及新冠疫情而持續承受負面情緒，而社會亦愈來愈關注精神健康問題。港大聯同中大、倫敦等多間大學一項合作研究發現，約18%抑鬱症病人會發展出抗藥性，其死亡風險及醫療成本分別增52％及高出1.8倍。有關研究結果已於《刺針區域健康》期刊上發表。

有關研究由港大醫學院藥理及藥劑學系、內科學系、兒童及青少年科學系與港大社會工作及社會行政學系，聯同中大、倫敦政治經濟學院及倫敦大學學共同發表。

團隊認為雖然抗抑鬱藥物已面世一段時間，但仍有部分病人服用後沒法緩解症狀。若病人已按照處方的合適劑量和時間服用至少兩種抗抑鬱藥物後，仍然沒有出現足夠反應，其抗藥性抑鬱症便稱為難治型抑鬱症（Treatment-resistant depression，TRD）。團隊在研究中分析了難治型抑鬱症與死亡的關係、致死的機制，以及醫療資源的長期使用模式，是否與具治療反應的病人有所分別。

團隊透過分析本港的電子醫療紀錄數據庫，識別出於2014年首次確診抑鬱症的病人，並追蹤他們長達6年時間，其後根據年齡、性別，將1479名過往病歷將難治型抑鬱症病人與5856名對治療有反應的病人進行配對，以比較死亡風險和醫療資源的使用模式。

研究發現，約18%抑鬱症病人於6年的跟進期內發展出抗藥性，相比對治療有反應的病人，難治型抑鬱症病人的死亡風險高出52%，並可能透過引發其他精神疾病或狀況間接導致死亡，包括自虐行為、思覺失調和精神分裂症等。而在經濟層面上，用於難治型抑鬱症病人的醫療成本亦高出1.8倍，不論精神科或非精神科轄下的門診、住院和緊急服務，難治型抑鬱症病人也傾向使用更多醫療資源。

團隊表示有關結果顯示及早識別帶抗藥性的病人尤其重要，而且臨床上針對觀察病人有否併發其他精神疾病或狀況，更可助預防早逝。

港大醫學院內科學系、藥理及藥劑學系助理教授李雪博士表示，醫護人員和決策者應預料到，難治型抑鬱症病人不論在精神科及非精神科服務上皆有更高需求。訂立跨專科協作計劃以加強各專科醫護人員的溝通，或可從多角度改善這類病人的治療效果，並有助減省因應難治型抑鬱症衍生的醫療成本。

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記者：郭詩詩