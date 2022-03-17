【第五波疫情】高拔陞：疫情仍處高位入院長者趨增　已逾6千人處方默沙東新冠口服藥

▲ 醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（17日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。即看：【下一頁】

高拔陞今於記者會上交代工作的進展，指當局已將公立醫院5成病床轉為可接收新冠病人的病床，早前亦將伊利沙伯醫院轉為定點醫院，認為有一定的成效。他說，近日病人等候入院的時間也有改善，更加重要是較為嚴重的病人已可在醫院得到治療。

另外，當局也擴指了指定診所，也安排了「關愛籌」讓有需要人士使用。當局也開始了兩款新冠口服藥物，包括急症室及指定診所等，截至3月16日，已有約6千人已獲處方服用默沙東的口服藥，而昨日亦已開始處方輝瑞的口服藥，涉約1百多至2百人。

高拔陞又說，現時疫情仍處高位，現時入院人士有7成人屬70歲以上長者，較以往5成的比率更多，故已就亞博館社區治療中心的服務作出調節，轉為主要照顧長者及有需要的人士，故一定要加強人手照顧他們。

他感謝內地援港人員與本港醫護一同照顧病人，兩者間協作包括溝通方面也非常順利，而當局也為醫管局臨牀管理資訊系統（CMS）作中文的版本，「臨床工作的同事一睇就會明」。

他又期望昨日抵港的200多名內地醫護可以快投入工作，當局已安排他們作為「名譽僱員」，相信很快可加強亞博館社區治療中心診治病人數量及質量提升。

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記者：郭詩詩