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【新冠疫苗】袁國勇倡達95%接種率鬆防疫　特首：訂目標屬自綁手腳

社會 11:30 2022/03/17

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本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（17日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。即看：【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇與兩位學者聯合撰文，指若新冠疫苗接種率達至95%至99%，便可逐步放寬社交距離措施。即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥今日在記者會上提到，如要「講實」一定要達至95％才可放寬社交距離措施或會令更多人害怕。她說，經過一定的努力，現時11歲以上人口首劑接種率剛達9成，但近日打針的人數下降，昨日首劑疫苗只有8千多劑，認為要達至95％仍是一條很漫長的路，故如要達至9成接種率才放鬆防疫屬自綁手腳。

我們一定會爭取不是95％，而是99％，我們一定會推高接種率，下個目標是將第二針的81％推高到90％。

她又說，截至昨日3至11歲的小朋友接種率超過5成，而70歲以上的打針比率是70％，認為現時仍要提升接苗接種率，但不可定一個太理想的目標。：

如定了一個太難以，或太理想的目標到時做不到就會比市民投訴，為何都忍了很久，還要整個社會被社交距離措施限制。

在社交距離措施方面，她表示早上2月22日的記者會上提到，未來兩至三個月是關鍵，當時已比較果斷認為疫情不會在短時間內回落，故措施會實施至4月20日，相信會在3月20至21日，即公布後一個月再與肓民交代有關情況及前景。

她說，未知現時檢測陽性的數字會在高位平台期還是很快會下降，抗疫最困難是難預測，只可用最住的方法應對，故一系統的工作也會繼續進行。

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記者：郭詩詩

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