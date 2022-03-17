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【防疫措施】林鄭：無人比自己更重視本港國際金融中心地位　下周交代防疫措施需否更新調整

社會 12:06 2022/03/17

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行政長官林鄭月娥。

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（17日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。即看：【下一頁】

近日確診個案較少為輸入個案，被問到仍不可讓來港旅客作7天隔離及何時會在作個案追蹤，是否會等到與病毒共存。行政長官林鄭月娥表示，自從在2020年1月開始抗疫，抗疫不是一門確切的科學，而是3方面的掙扎，包括港府要保障市民的安全及生命，其次是經濟，以及市民大眾的接受社交距離措施程度。

她說，這是一個非常困難的工作，希望市民可以諒解，尤其是現時正處於前所未見的第五波疫情、死亡數字及確診個案，原本一系列社交距離措施會在4月20日才完結，但現時港府是時候作中期檢討，即2月22日所提到的多項社交距離措施都會作中期評估，料3月22至23日會作中期評估。

她指出本港現時的疫情仍處於高的平台期，但感受到市民的容忍力開始下降，部分金融機構也對於本港的隔離情況失去忍耐力，強調沒有人比她更重視本港作為國際金融中心的地位，故將會在中期評估後說明有何更新措施；另表示自己十分關心通關的事宜。

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記者：郭詩詩

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