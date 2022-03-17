【星空下的仁醫2】鍾嘉欣失視后心灰拒回大台　鄭嘉穎馬國明撞檔期續集大換血

▲ 鍾嘉欣失落視后心灰拒拍續集，鄭嘉穎、馬國明檔期問題班底大換血。

鍾嘉欣前年特地從加拿大返港拍TVB劇《星空下的仁醫》，劇集亦叫好叫座，嘉欣的演技更備受讚賞，但可惜《星空下的仁醫》卻未能成功為嘉欣爭取萬千星輝的視后寶座。

近日TVB準備開拍《星空下的仁醫2》，第11度失落視后而心灰意次的嘉欣表明不會參與拍攝，另外兩位主角鄭嘉穎和馬國明亦表示因檔期問題未能接演續集，即是《星空下的仁醫2》演員陣容將面目全非。

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3大主角拒接續集

影視博覽2022在近日舉行，當中TVB在博覽會上公布多套將於明年推出的電視劇，其中去年獲好評的《星空下的仁醫》亦將開拍《星空下的仁醫2》。

續集的簡介提到：「一個喪禮，一個良師的離開，令四位各有抱負的專科醫生——小兒外科、神經外科、心胸外科、婦產及胎兒科，再次聚首。」不過卻未有任何演員的樣貌和名字在上。

但有報道指出，《星空下的仁醫》續集將於今年7月開拍並以全新故事上陣，但3位主演鍾嘉欣、鄭嘉穎及馬國明均不會參加續集演出。

兩位男主角表示因為檔期的問題未必能夠參演，鄭嘉穎指監製曾經聯絡他，但因為手上在工作在接洽中，而且據知續集將會是全新的故事，所以一切還未有定案。

至於另一男主角馬國明則指自己未有收到開劇通知，但得知續集將會是全新故事，覺得原班人馬所指的應該是幕後而非幕前。

▲ （劇照）

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11度錯失視后

婚後移居加拿大照顧家庭的鍾嘉欣，前年將到邀請後特地在疫情期間放下家人，回港開拍《星空下的仁醫》，知道劇集深得觀眾喜歡，今年初再次特地返港出席《萬千星輝頒獎典禮》，入行第17年、第11次錯失視后寶座，只獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎項。

事後鍾嘉欣在其YouTube影片中坦言已看化獎項得失，在影片中亦多次提及這很有機會是她最後一次返「娘家」TVB。

有傳嘉欣失獎一事曾令高層王祖藍感不滿，因此事與高層曾勵珍及樂易玲發生爭拗，王祖藍因而帶隊返內地發展。

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嘉欣拒回大台演出

在《星空下的仁醫2》公布拍攝續集後，有傳媒稱收到消息指，TVB曾多番遊說嘉欣返港接拍，但被對方拒絕。嘉欣回應傳媒表示，得知劇集開續集很開心，亦感恩劇組曾聯絡她回去開劇，但與老公商量過後，決定今年先專心照顧家庭。

講到高屬之間為此鬧翻，嘉欣指自己已經離開公司4年，不清楚公司內部運作，所以亦不便回應太多。

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