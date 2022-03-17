【確診家庭】DJ朱薰與丈夫外傭同染疫　靠3招果斷應變仔女「逃過一劫」

▲ DJ朱薰與丈夫和外傭都確診，她憑著果斷應變，最終一對仔女都沒事。

第五波疫情下，娛樂圈亦相繼有人染疫，包括商台DJ。而育有9歲兒子及5歲半女兒的DJ朱薰，與丈夫和外傭都確診，她憑著果斷應變，最終一對仔女都「逃過一劫」。

本月7日朱薰於社交平台發帖文，表示「估唔到上次岀街都仲着到大冷衫，之後再可以岀街之時已經係可以着短袖。」她續稱自己確診新冠肺炎，有一段時間沒有岀街，未有特別提及染疫一事，只因要專心處理及休息。

▲ 在爆疫前，一家四口把握機會去露營散心。（IG圖片）

暫時送走沒病徵大仔

朱薰於本周二（15日）播出的ViuTV《今日疫情》分享一家染疫經歷，她透露自己最早確診，可以在房間自我隔離，但後來丈夫與外傭亦相繼確診。當時她苦惱全屋大人中招，只有一對仔女仍安然無恙，要怎樣照顧他們。子女快速測試都呈陰性，但女兒有點症狀，如感到疲累，朱薰覺得她也不能倖免，於是她果斷決定︰

我哋將個仔送走，好彩婆婆、姨媽可以接收佢。

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兒子每日戴口罩做快測

可是她又擔心兒子會否是潛伏期才未有症狀，為免影響婆婆的健康，她要兒子在婆婆家全程戴口罩，每日進行快測，她認為「等多7日，如果（症狀）無出嚟先叫安全」。另一方面，她知道兒子對只有自己離家可能感到徬徨，她為兒子做好心理輔導，向他表示爸媽迫不得已才這樣做，同時她「搵咗一道『符』鎮住佢」。

本身我小朋友係無得用電話，我哋派咗一部電話俾佢，等佢去到婆婆度有咩事可以打俾我哋、text（發短訊）我，等佢個人安定啲，同埋佢都有一樣嘢覺得振奮「Yeah! 我有部電話！」

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安排女兒在房間隔離

另一方面，當時女兒沒中招，朱薰安排她在一間房間隔離，把食物放在門外，以免女兒受感染，還跟她說︰

呢個係好好訓練你自立嘅機會，好多嘢你要自理，你要幫我哋手呀。

女兒自己在房間上網課，朱薰將她有需要的東西，放在一張枱供她自取。一對子女感情向來融洽，兩兄妹都不捨得對方，因此他們每日都會視像。一家人居家隔離14日後，兩兄妹久別重逢，朱薰形容他們「小別勝新婚，好鍾意大家，攬頭攬頸」。

▲ 哥哥之前被安排去婆婆家過「抗疫staycation」，兩兄妹久別重逢。（IG圖片）

商台廣播劇《十八樓C座》的「周老闆」金剛 、《公子會》節目主持劉翁、與鄭裕玲（Do姐）及余迪偉一同主持《口水多過浪花》的麻利先後確診。朱薰早前指返商台都戴上兩個口罩，做足防疫措施，可是最後仍確診。她曾形容自己是「感冒完畢」，相信病情輕微，她分享染疫後最重要多喝水，「個人經驗瘋狂飲水係幫到手」。

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責任編輯︰王明芳