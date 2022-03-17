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【女神拍拖】鄭欣宜新戀情曝光　髮型師做煙幕男友身份為花店老闆

娛樂 11:25 2022/03/17

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Joyce有新歡？

鄭欣宜（Joyce）最近在網上分享一張自拍照，見她雖戴上口罩，明顯見清減不少，連毛姐毛舜筠亦留言指差點認不出。

據知，Joyce以生酮飲食法加上配合普拉提運動雙管齊下，短短3個多月踢走約20磅，由昔日「大碼女神」變成今天的「中碼女神」，足足瘦了1.5個碼。

【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼

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欣宜新戀情

欣宜除身形引起關注外，她在社交平台上依偎着神秘男的膊頭的相片同樣成為焦點，隨即被傳出Joyce疑似有新戀情。

不少網民更偵探上身，有指神秘男為外籍髮型師Benjamin，皆因他不時在網上與Joyce互動和有親蜜合照外，更曾出現過Joyce的Youtube頻道，可見二人關係非淺。

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Joyce新歡被起底

但之後有媒體收到報料，指Joyce的新歡不是髮型師Benjamin，真命天子是高級花店The Floristry的老闆Derek。

據悉男方曾留學英國，比欣宜年長約4歲，而且口才了得，不時靠所養的斑點狗製造話題，估計Derek以內涵奪得Joyce的歡心。

這間The Floristry的花店位於上環，除一般鮮花服務外，亦有提供精緻的新娘花球。而Joyce在今年情人節時手上的花束亦出至The Floristry，她當時發文指「Wild heart cant be tamed 」。

2月初，Joyce亦背著The Floristry的tote bag拍照，發文表示「 This wild heart never stops 」似乎當時已經與Derek蜜運當中，不少網民留言希望Joyce可來個正面放閃，讓大家看看這位新對象。

至於Joyce所屬寰亞對欣宜的緋聞一事，回覆TOPick沒作直接否認，只表示不作回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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