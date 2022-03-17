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【疫苗接種】社區組織關注康復患者未獲疫苗豁免證明　促指引涵蓋康復者

社會 10:39 2022/03/17

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（譚以諾攝）

衞生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議，一般康復者若染疫前已接種兩劑新冠疫苗，康復後毋須再接種第三針，而在疫苗通行證下，他們可在一段時間內豁免接種疫苗，以進入相關處所，但就不一定可以得到豁免證明書

社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌。（資料圖片）

社區組織協會幹事彭鴻昌今早（17日）在電台節目中提到，自2月中推出疫苗通行證起都有收到有康復者求助，惟非所有私家醫生都願為康復者發出證明書，而部分食肆或處所等職員亦未必會讓有關人士進入，影響他們的生活。

他提到不少康復者為了得到豁免證明書而求醫私家醫生，惟當局向私家醫生提供的指引，只包括因健康情況等原因不能接種疫苗，但並無一項是因感染康復獲豁免，私家醫生亦要負上一定責任，故不一定會為康服者發出證明書，促請當中指引涵蓋康復者。：

如果醫生要填（豁免證明書）是要額外填寫是因為確診康復後就可以豁免，但聽聞很多醫生不願這樣寫，因為他們要負上一定責任，故不是所有私家醫生都會願意這樣寫。

他又提到康復者去到場所職員會否豁免亦是另一個問題，認為更便利的情況應該有官方確認的證明，並上載至「安心出行」，以便在出入場所時用安心向職員證明。

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責任編輯：郭詩詩

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