【新冠疫苗】袁國勇倡接種率達95%可撤限聚　建議為第五波離世病人設紀念碑

港大微生物學系講座教授袁國勇與兩位學者聯合撰文，指若新冠疫苗接種率達至95%至99%，便可逐步放寬社交距離措施。袁國勇今早（17日）出席一個電台節目時回應，強調要將疫苗接種在短時間內推至最高，做到即使日後社區再出現病例，醫療系統亦不會被癱瘓。他又建議為第五波疫情離世病人設紀念碑，尊重及緬懷離開的人。

袁國勇指，即使現已有二、三百萬人感染，但還有人未被Omicron感染，一旦社交距離措施放鬆，同樣會有大量病例出現，所以需要每一個能接種疫苗的人都打針，日後的疫苗浪才會是最低。他估算，70歲以上大約有100萬人，如果100萬人中有95%接種，剩下約5萬人如果不幸染疫，他們入院時間通常是6至8星期，而全港有13間醫院有急症服務，可綽綽有餘應付這些病人。

他強調，「這個病毒不會離開我們」，不要期望之後社區會沒有病例，但只要病例不會令醫院及醫療服務癱瘓，就已經足夠，而這個情況在全世界都有出現。他希望在夏天時，社交距離措施及邊境可開始開放。他解釋，在冬天時，身體或會釋放比夏天多10倍的病毒。當溫度高的時候，病毒在環境生存的時間短，加上身體免疫系統對於感染的反應通常不會太猛烈，肺部的炎症反應亦會更輕微。

袁國勇又發現，有很多重要的必要工作人員因家人有染疫而不能上班。他舉例指，如有人急性心肌梗塞，平時救護車可於數分鐘內到達，送院後可立即進行手術，現要等2小時才能送院。他形容這對於非新冠病人而言，是很大傷害。他建議，將密切接觸者的要求改變，只要早上進行快速檢測，結果為陰性，戴兩個口罩或N95，便可以上班。

第五波疫情已有數千人離世，袁國勇表示要尊重及緬懷離開的人，每一個人對其他人都有責任，不要只責怪政府或責怪市民不接種疫苗。他強調要尊重科學精神、尊重事實，不要隨便被假資訊影響。袁國勇提議，可建立紀念碑紀念過世的人，讓世世代代都不要忘記這個慘痛教訓，因大家不願相信科學事實，以致造成大災難。他重申，大眾不要因為政治或其他考慮而不接種疫苗，理解有人對疫苗有疑慮，但計劃已推行一年，有臨床報告，有數以千萬至億計人士已接種，便不應再有疑慮。

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記者：黃穎津