【姜B誕】姜糖慈善應援賀姜濤誕　協助慈善機構網上賣旗一套4張限量版金旗

MIRROR成員姜濤將於4月30日生日！姜濤的粉絲「姜糖」們在去年把銅鑼灣建成「姜濤灣」，又安排鋪天蓋地式的生日廣告，姜濤香港後援會就公佈以網上賣旗活動為賀壽頭炮！

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姜糖協助網上賣旗

姜濤香港後援會聯乘姜濤姜糖將心比心義工團、香港兔唇裂顎協會聯乘推出限量版套裝金旗認捐，姜糖設計出一套4張的限量版套裝金旗，只要捐款$110或以上便可獲限量版套裝旗一套。

姜糖們可選擇於4月1日至4月30日期間於網上訂購，又設有企業、機構認捐，可經申請後於辦事處或商舖放置該會捐款箱。另外，姜濤香港後援會設有預售，會員可提前於本星期六（19日）認購。

是次活動受惠的機構爲香港兔唇裂顎協會，協會於1991年成立，主要的經費都是來自一年一度的賣旗籌款日，今年也受疫情影響而改爲網上進行。

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四款心型金旗

由姜糖設計的心型套裝旗一共有四個款式，都是採用可愛畫風與姜濤歌曲的歌詞，行善兼表達對偶像的支持。四款金旗包括「只有愛恆久不枯」（《蒙著嘴說愛你》）、「沒更好的心意」（《一天多一點》）及「將心比心」。

四款金旗都畫有小姜濤，一張畫有姜濤喜愛籃球、一張畫有小姜濤與小兔，另一張則是小姜濤捧著禮物，也有一張是小朋友塗鴉簡筆畫。

另外，姜糖還設計了隨套裝旗附送的心意卡，卡上有火柴人姜濤與小朋友、小動物手牽手唱：「So I say I love u⋯⋯」。

姜糖積極行善

姜濤香港後援會過往已不時捐款予慈善機構，而早前姜濤曾轉發慈善機構「毛守救援PGRS」的告急帖文，姜糖即一呼百應捐款，後援會就捐款五萬元予機構。

「大嶼山愛護水牛協會」也曾向姜濤與姜糖們致謝，皆因有姜糖牛朋友以姜濤名義捐出4000元買草，讓牛牛們可有草過冬。

▲ （取自Instagram）

姜濤獲選亞洲最具影響力人物

人氣強勁的姜濤又再次衝出香港，他被英文雜誌《Tatler》選出爲今年「亞洲最具影響力人物」(Asia's Most Influential)，名單中300位人士當中有13位來自演藝界，而姜濤就是連續兩年獲選。

另外，姜濤、Anson Kong（AK）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）相繼正式入圍美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女排行榜」。