【第五波疫情】何栢良：長者二次感染重症及死亡率再提高　倡康復後3個月內打一針復必泰

▲ 何栢良指長者二次感染重症及死亡率再提高，倡康復後打一針復必泰。（資料圖片）

第五波疫情以來，累計有500多宗二次感染個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目表示，數字是合乎預期，他解釋今波肆虐的Omicron變種病毒與前四波流行病毒有很大轉變，因此很大機會出現二次感染個案。

他又指香港首四波有約1萬宗確診個案，今波疫情的二次感染個案佔整體的5%，以Omicron同樣肆虐的英國為例，去年12月至今有65萬人二次感染，該國評估相關個案會佔整體確診10%，代表本港二次感染個案未見頂。

他說病毒有變異後，市民再次感染的風險提高，相比其他成年人，長者天然感染後抗體水平會較低，有抗體的時間亦會相對短；他以美國為例，涉及院舍長者確診三個月後，再次感染風險已相當高，重症及死亡率更達到13%，建議在康復後3個月後接種一劑疫苗，亦應選擇復必泰。即使身體健康的成年人康復後首3個月，再次感染的機會較低，但6個月或以後二次感染的機率則提高。

何栢良同意其他專家意見，認為若疫苗接種率超過95%，可以按部就班放寬社交距離措施，但口罩令必定要留到最後才放寬。

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記者：陳麗娜