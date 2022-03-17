  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息

社會 10:55 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政務司司長李家超。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，盛傳本港本月底會開展全民強制檢測，不過，政務司司長李家超今早（17日）表示，3月26日開展全民檢測是不正確，他重申全民檢測需時細化及規劃，如有最後決定，會讓巿民有足夠時間準備。

特首林鄭月娥稱，2月底開始正在安排人手、安排學校等地方進行全民檢測，她說明白社會盼盡早得到全民檢測的信息，指疫情變化好大，她計劃未來數天會公布最新抗疫政策。

港府昨日（16日）晚亦澄清，網上流傳有關「全民強制檢測」計劃的實施日期和詳情並非官方公布消息，呼籲市民切勿誤信，並指目前計劃仍在細化階段，一俟敲定便會向外公布。即看：【全民檢測】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【新冠疫苗】袁國勇倡接種率達95%可撤限聚　建議為第五波離世病人設紀念碑
今日 10:49
【新冠疫苗】袁國勇倡接種率達95%可撤限聚　建議為第五波離世病人設紀念碑
【第五波疫情】何栢良：長者二次感染重症及死亡率再提高　倡康復後3個月內打一針復必泰
今日 10:53
【第五波疫情】何栢良：長者二次感染重症及死亡率再提高　倡康復後3個月內打一針復必泰
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息
今日 10:55
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息

你可能感興趣

【新冠疫苗】袁國勇倡接種率達95%可撤限聚　建議為第五波離世病人設紀念碑
今日 10:49
【新冠疫苗】袁國勇倡接種率達95%可撤限聚　建議為第五波離世病人設紀念碑
【第五波疫情】何栢良：長者二次感染重症及死亡率再提高　倡康復後3個月內打一針復必泰
今日 10:53
【第五波疫情】何栢良：長者二次感染重症及死亡率再提高　倡康復後3個月內打一針復必泰
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息
今日 10:55
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息
全民檢測 強制檢測 治療 經濟 私家醫院 政務司 香港經濟日報 李家超

最高瀏覽

【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【疫下艱難】速遞員屋苑範圍除罩食飯被公審　Bob林盛斌指投訴者無同理心：好唔善良
10:40 2022/03/16
【疫下艱難】速遞員屋苑範圍除罩食飯被公審　Bob林盛斌指投訴者無同理心：好唔善良