【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息

▲ 政務司司長李家超。（資料圖片）

本港第五波疫情未止，盛傳本港本月底會開展全民強制檢測，不過，政務司司長李家超今早（17日）表示，3月26日開展全民檢測是不正確，他重申全民檢測需時細化及規劃，如有最後決定，會讓巿民有足夠時間準備。

特首林鄭月娥稱，2月底開始正在安排人手、安排學校等地方進行全民檢測，她說明白社會盼盡早得到全民檢測的信息，指疫情變化好大，她計劃未來數天會公布最新抗疫政策。

港府昨日（16日）晚亦澄清，網上流傳有關「全民強制檢測」計劃的實施日期和詳情並非官方公布消息，呼籲市民切勿誤信，並指目前計劃仍在細化階段，一俟敲定便會向外公布。即看：【全民檢測】

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責任編輯：郭詩詩