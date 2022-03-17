【飛虎3壯志英雄劇透】第19集劇情預告　蔡肇培成功逃脫疑有內鬼幫忙

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第18集講到原來多年來，蔡肇培便躲在此處，更和女中醫蘭產生感情。

第19集（17/3）

蔡肇培被捕後，Mr.T和Mike此時找上警方，以國際反恐聯盟的身份，要求接手案件，帶蔡肇培回總部調查。

文得知此事，對Mike更加不滿，但警務處長和Mr.T會面後，最終同意將此案交給國際反恐聯盟。

S Team隊員雖不滿，卻也只能服從上級命令。

蔡肇培被轉移到反恐聯盟的安全屋，但他趁看守不備，利用自己的化學知識，成功製造混亂逃離。

杜文彬屢次追問許森有關化學物抗毒劑的進展，情緒焦躁不安，許森心中疑惑。

同時，軒、寶成功再次追蹤到金智海的行蹤，軒與金智海正面對峙，金智海知道自己行蹤已經敗露，與杜文彬交易只得暫時作罷，離開香港。

杜以盈邀請杜文彬和樂一齊共進晚餐，樂發現杜文彬心不在焉，似是滿腹心事，吃到一半，杜文彬接到一個電話，突然面色大變，匆匆離開。

蔡肇培逃脫，引起軒然大波，文指責反恐聯盟看管關鍵疑犯，防備竟如此兒戲。分析之後，更懷疑蔡肇培的逃脫，有內鬼幫忙。

《飛虎3壯志英雄》第18集劇情 上一頁

最新影片推介：Anson Lo專訪