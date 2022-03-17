【百億富三代】鍾培生淺水灣萬呎大宅放盤　擁無敵海景估計市值約20億元

「百億富三代」鍾培生家境顯赫，祖父為人稱「工廈大王」、華廈置業的創辦人鍾江海。鍾培生與父母居於位處淺水灣的5層高豪宅，之前引全城熱話的「林鍾一戰」也在此大宅舉行記者會。

今日（3月17日）有報道指，鍾培生將這近萬呎的祖屋放盤，據知該豪宅約值20億港元，真的非超級富豪也買不起。

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鍾培生好客

位處淺水灣南灣道4A的鍾氏大宅樓高5層，鍾培生曾於媒體訪問裡透露，同類屋苑呎價約2.2萬元，而其豪宅逾一萬呎，因此估計該大宅市值約20億元。

而非常好客的鍾培生過往不時邀請名人、好友到家中作客，甚至傳媒到其大宅參觀及進行訪問。

這類超級豪宅甚少公開放售，故此多數透過招標或者私下洽購，報道更指應該是鍾培生委託相熟經紀上網放售。

▲ 鍾培生邀請媒體到其家接受訪問。

香港首個設擂台大宅

鍾培生跟父母同住之外，家裡更聘請了10位外傭，大宅的地下一樓設有飯廳、客廳和廚房，廚房寬闊不特止，為烹調中菜及西餐，更分開兩個廚房，方便家中傭工使用。

而鍾家的客廳樓底極高，能夠放設逾三米的聖誕樹，又設有卡拉OK的設施方便宴客。客廳外面正是鍾培生的花園。

除分成兩層外，花園設有專屬擂台，讓鍾培生閒時可以練拳，亦可邀請同好到家中「比武」，他更笑謂：「這應該是香港第一個有擂台的家。」

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備名貴跑車

另外，家裡設有麻雀房、酒窖、健身室、蒸氣室和超大衣帽間等。

同時，鍾培生擁有多部名車及跑車，他家中的停車庫至少有4部名車，其中兩部最有名的法拉利，分別是黃色配上「P1KACHU」車牌的跑車，以及紅色掛有其公司名字「HKESPORT」作車牌的法拉利 488 PISTA SPIDER，售價超過590萬元。

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發展電競生意

至於地庫那一層則是鍾爸爸的私人玩樂房間，設有高級音響、攝影器材等等。

32歲的鍾培生在美國畢業後，決定投入電競行業，並在畢業後翌年創立香港電子競技有限公司，曾入選「2018褔布斯精英榜」，亦曾從超過2000位競爭者中脫穎而出，擠身《亞洲30 UNDER 30》的「消費科技」項目，鍾培生的電競公司早於2017年市值已經超過上億港元。

而鍾培生的家族從事物業投資，當中持有不少商廈、工廈和住宅，曾有媒體估計其家族擁逾百億身家。