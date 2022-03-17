【疫下艱難】卓韻芝斥公審速遞員者偽善　見證工作苦況：香港速遞員算非常好脾氣

▲ 卓韻芝撰文大讚香港速遞員。

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，有網民將一名速遞員在屋苑公眾範圍的廢物分類回收桶旁食飯盒的相片放上網公審，直斥對方除下口罩影響環境衛生。順豐已回應稱，不會作任何處分，詳情即看：【下一頁】

電影《失戀急讓》的編劇兼導演卓韻芝，因戲中Angelababy（楊穎）的角色為一名速遞員而曾跟隨速遞員開工做資料搜集，卓韻芝大讚香港速遞員很厲害且擁有好脾氣，並批評公審者偽善。

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▲ （IG圖片）

高速派件

卓韻芝昨晚（16日）於社交平台寫道：「今日有單『速遞員坐街邊吃飯盒』，被人影晒相，公審其『影響環境』；此種公審者有多偽善，無謂浪費筆墨恥笑，我反而想講香港速遞員有幾厲害，地球表面要算數一數二。」

她指：「首先，相比世界許多城市，在香港寄件的費用可謂極度便宜，而且派送速度奇高，好喇，咁如此廉價，就要追速度——即是高速派送勁多件，一日之內接貨、送貨重複走幾轉，先至圍到皮。好多海外地區所謂『速』遞，一點都不速，香港呢，兩日收不到貨，個客已媽媽聲。」

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隨速遞員開工

卓韻芝曾為劇本內的速遞員角色進行資料搜集，並有不少感受，

速遞講求體力，咁好多工種都講究體力，而速遞之重點，就是「速」：你個心好急，因為慢少少，真係派唔晒，而派唔晒，係你嘅問題，唔係公司嘅問題。一件事，快做vs慢做，兩種壓力。大時大節，好多件，咁你要點？派快啲囉！上帝不會給你多一天。地鐵車廂內分件，可能好多香港人都見過。

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她分享親身經歷，

我見過一位派送（即是「派送員」，佢哋都係咁叫自己，有啲位叫「腳仔」，有啲叫「線位」、「車手」。 太仔細我不清楚，本人講錯就留言話我知啦），工廠大廈，佢一入電梯，按兩層——假設係3樓同7樓先算——到3樓，電梯門打開，佢即刻跑去304室（因為佢已經熟背304室係邊一個方位、邊一個門口），然後即刻衝返入電梯——點解可以做到呢？ 因為佢知道呢棟工廈部電梯好慢，任電梯中人如何狂按閂門，部電梯閂門嘅時間，仍然足夠佢衝返入嚟。好喇，佢成功派完304，衝返入電梯，等電梯上7樓，期間佢做咩呢？ 就係掀吓個袋裡面有咩件，然後進入沉思狀態，腦中設計一陣嘅派件路線。真係嘆為觀止。兩份件都如此，不妨想像他一天如何度過。 佢沉思完，仲有時間打鋪機，電梯先至到7樓。吹咩。」

▲ （《經濟日報》圖片庫）

卓韻芝又提到速遞員的苦況：

唔見貨，有公司會叫派送自己嘔返舊錢出嚟。你中covid，你嘅事。你可能要抬嘢上樓梯，亦可能抬完上去發現地址錯誤。三急，要摸通所有廁所位置，不過首先要學忍得。有啲細公司，連送運袋都冇，打份工，連個袋都要出埋。心志脆弱少少都做唔到。

速遞員脾氣好

她大讚速遞員：「最正係，總括而言，香港嘅速遞員要算非常好脾氣（唔知同打機舒壓有冇關係，但個心咁急都保持到如此calm，我等中女真係要學吓，幾咁mindfulness）。」

卓韻芝續說：「最後，香港嘅地址，其實沒甚系統可言，GPS是可以幫手，但到最後，要依憑記憶，才可加速……我懷疑，最熟悉香港嘅人，其實係速遞員。」

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