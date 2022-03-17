【全民檢測】特首：從來沒提3月26日全民檢測　未來數天將更新匯報各項防疫措施

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港新冠肺炎肆虐，行政長官林鄭月娥今日（17日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

林鄭月娥今於記者會上表示，網上流傳3月26日舉行全民檢測並非屬實，2月底開始正在安排人手、安排學校等地方進行全民檢測，現時港府正深化細節，她說明白社會盼盡早得到全民檢測的信息，指疫情變化好大，計劃未來數天公布計劃的詳情，以及更新匯報各項防疫措施。

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記者：陳麗娜