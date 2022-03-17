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【家族榮耀大結局】Mandy孖生妹妹殺甄芯　「三叔馬世興」羅嘉良壓軸登場

娛樂 14:03 2022/03/17

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《家族榮耀》剩下最後兩集。

TVB熱播劇集《家族榮耀》將近尾聲，尚餘兩集便大結局，劇情峰迴路轉。楊茜堯飾演終極大奸角的甄芯奸到出汗，為達到目的不擇手段，不惜錯手殺死表舅老爺何啟禮（艾威飾），掩藏與馬展鴻Marco（張智霖飾）偷情以及密謀搞冧馬氏的罪證，視后級演技carry全套劇。

《家族榮耀》劇情最近講到甄芯誤殺何啟禮後，急call弟弟甄誠（朱鑑然飾）幫助處理屍體，拉埋親弟落水。

今晚（3月17日）播出的《家族榮耀》，甄誠在處理屍體過程中跌下手繩飾物被警方拘捕，為保護姐姐，甄誠攬上身承認因金錢糾紛而誤殺。

【家族榮耀】楊茜堯騷視后級極速情緒轉換　結局周與羅子溢大鬥演技

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Marco出手幫馬家

甄芯得知老爺馬世宏（于洋飾）欲改遺囑，將所有股份贈予馬耀堂Thomas（羅子溢飾），到醫院自爆當日對丈夫馬耀祖（黃浩然飾）見死不救，以及所作種種壞事，令馬世宏激動逝世。

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甄芯是生是死？

至於明晚（3月18日）的第30集大結局，洛儀Chloe（李彩華飾）從父親何啟禮手機影片發現甄芯的惡行，交給Marco讓他勸甄芯自首。作為Big Boss的甄芯寧死不屈，服藥自殺被Marco及時救回，最後甄芯入獄服刑。

令人意想不到的，在監獄中竟遇上被甄芯殺害的「進擊小三」Mandy孖生妹妹，為報復用削尖的牙刷作凶器刺向甄芯，但劇情未有明確交代其生死。另外，客串飾演三叔馬世興的羅嘉良壓軸登場，似為第二輯埋伏線。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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