【潮物速報】《迷你兵團2》延期2年終上映　MOSCHINO即推MINIONS聯乘系列助興

作為時裝品牌創作總監除了要帶領潮流，一樣要體察民情，洞悉潮民所需！好似這兩年Covid-19肆虐，大家都要做居家隔離的抗疫兵團，在家屈得多，無病也變有病，MOSCHINO創作總監Jeremy Scott欽點2010年一套非常受歡迎動畫《壞蛋獎門人》分支出來的3位主角——迷你兵團（Minions）出來同打大家消消氣。

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其實呢三位主角早於2015年被電影公司徵召出來拍攝外傳動畫《迷你兵團（Minions》，其續集《迷你兵團2（The Rise of GRU）》原定2020年全球上映，因疫情關係，目標觀眾是一家大細入場觀看，為着大眾健康著想，惟有一延再延，終於鐵定今年7月1日在美國上映。

今次有份「惡搞」的除了3位Minions主角：阿卜（Bob）、小小超（Stuart）和加分（Kevin），還有Moschino自家泰迪熊玩具(Teddy Bear），一睇就知對象係幼童、小童同青少年。全個系列有連身衣、連體褲、帽子、運動套裝和配飾上，顏色配搭方面，一貫MOSCHINO的繽紛糖衣色，如砂糖粉、天空藍、純白色同你兵團代表專色Minions Yellow啦。提埋你，3月19日香港專門店同網店先有售呀！

記者：黃鑑江