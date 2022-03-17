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【Super Junior】崔始源父愛大爆發　教8歲外甥女揀好男人

娛樂 12:25 2022/03/17

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原來金敏已收過花。

「黃Viu煲劇平台」播出的韓國綜藝節目《我家的熊孩子》，該節目每星期邀請不同界別的紅星作為特別嘉賓，與主持人申東燁、徐章焄和星級媽媽團一同觀察單身男藝人的生活狀況。

韓國天團Super Junior成員崔始源，近日帶同8歲外甥女金敏現身節目，期間人細鬼大的敏兒與叔叔們大方分享「三角戀情」，令見慣大場面的始源嚇到耍手擰頭、當場O嘴！

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崔始源襲港為粉絲努力學好廣東話　Super Junior崔始源渴望戀愛尋找幸福

金敏透露有對象

多次出演綜藝、被崔家奉為掌上明珠的金敏，近日陪同始源與叔叔好友林元熙聚餐，期間始源半開玩笑地問外甥女的感情狀況，誰知敏兒坦承已有對象：「他叫民謙，目前還沒交往，我們從三歲開始就是朋友。」

兩位叔叔驚魂未定之際，敏兒還乘勢投下震撼彈，原來八歲的她正陷入「三角戀」：「還有別的孩子在幼稚園的校車裏，趁老師不在和我親親，那時戴着口罩；其實我不喜歡他，但他以為我喜歡他。」

為人舅父的始源當然心亂如麻，此時敏兒更笑言未見過「初吻對象」：「還沒見過他的臉，因為我們都戴着口罩，只看到一點點。」嚇得始源驚呼連連，引起全場爆笑！

隨後敏兒表示情繫青梅竹馬民謙，因為對方對自己很好，並自言不愛壞男人：「我喜歡能陪伴我的人，可以經常在一起的那種男人。」

崔始源襲港為粉絲努力學好廣東話　Super Junior崔始源渴望戀愛尋找幸福

  • 問金敏感情狀況。
  • 金敏透露已有對象。
  • 崔始源好驚訝！
  • 估不到外甥女這樣說。
  • 金敏更大爆被錫。
  • 已經有目標。
  • 崔始源教外甥女揀好男人。
  • 場面爆笑。
  • 希激嚴重潔癖。
  • 被大家唾棄。

告誡外甥要慎選男人

始源雖然不知所措，但仍告誡外甥要慎選男人：「記得叔叔說過你要跟怎樣的男生交往嗎？一定要和會送花給你的男孩子交往！」

敏兒再透露初戀勁浪漫超溫馨：「他給我送過花，生日的時候給我一封信還有禮物，是玫瑰花。」最後她也難頂大叔們的強勢追問，便輕輕拋下一句：「別再提戀愛的事。」成熟表現不但令始源大吃一驚，還刺激TNmS全國收視急升至13.4%，創下本年度新高。

希激嚴重潔癖遭唾棄

至於早前曾揚言要在年內成家的Super Junior成員希激，也因為潔癖嚴重，包括入屋內須換上酒店拖鞋、徹底消毒雙手、洗腳後才能上梳化以及用筷子吃薯片等舉動，令哥哥們怨聲四起，甚至認為他為女性帶來壓力而難覓對象。因此一班老大哥打算採用「極端手法」治好他的潔癖！

撰文 : TOPick柴犬出動

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