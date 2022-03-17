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【刑事罪行】3人涉申請保險代理人牌照用虛假學歷證書　被保監局禁止重投業界最長3年

社會 12:25 2022/03/17

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（資料圖片）

保監局今日（17日）表示，3名人因申請保險代理人牌照時使用虛假學歷證書，被保險業監管局禁止重 投業界最長3年。

局方指，3人在申請成為保險代理人時，使用虛假學歷證書，以證明自己滿足最低學歷要求 ，其中2人 被禁止申請成為持照人士為期3年，而另1名人士基於其承認指控，則被禁止申請成為持牌人士為期3年。

局方稱，任何人士申請成為持牌保險中介人時，必須證明他們是履行有關職務的適當人選，作為適當人 選，申請人不但要達到最低學歷要求，亦必須誠實、可靠和有誠信，如任何人士提交虛假學歷證書，以 證明自己為適當人選，不但無法證明他們已符合最低學歷資格，有關行為亦有損聲譽和缺乏誠信，應當 被禁止重投保險業界一段較長的時間，並不會姑息有關行為 。

在《條例》之下，在申請牌照或認可時向保監局提交虛假資料，現為刑事罪行。任何人士幹犯和被裁定有關罪行，將可被處最高第5級罰款3和監禁6個月。


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責任編輯：余思嵐

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