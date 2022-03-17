  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】3長者於亞博離世治療中心非醫管局營運　該局稱死前喂食情況沒異樣

社會 12:04 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

醫管局稱死者生前喂食情況沒異樣。（資料圖片）

本港新冠肺炎肆虐，行政長官林鄭月娥今日（17日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。

昨日有3名新冠長者在亞洲博覽館死亡，但地點非醫管局營運、內地醫護駐場的社區治療中心，而是由社署管理、隔離院舍長者的治療施設，3名去世的長者分別是89至98歲，有長者病及沒有打針，強調醫管局有為長者提供適切治療。

高拔陞補充，醫管局有提服外展服務，為相關隔離的長者提供醫療支援，指去世長者年紀大，已就改善醫療程序檢討，不過他稱臨床觀察方面，上述長者在離世前，喂食的情況沒有異樣，冀內地醫護加入後加強對亞博其他治療中心的支援。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜 

相關文章

【疫苗接種】社區組織關注康復患者未獲疫苗豁免證明　促指引涵蓋康復者
今日 10:39
【疫苗接種】社區組織關注康復患者未獲疫苗豁免證明　促指引涵蓋康復者
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息
今日 10:55
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息
【第五波疫情】本港鮮活食品供應穩定　蔬菜約2300公噸與平日相若
今日 11:20
【第五波疫情】本港鮮活食品供應穩定　蔬菜約2300公噸與平日相若

你可能感興趣

【疫苗接種】社區組織關注康復患者未獲疫苗豁免證明　促指引涵蓋康復者
今日 10:39
【疫苗接種】社區組織關注康復患者未獲疫苗豁免證明　促指引涵蓋康復者
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息
今日 10:55
【全民檢測】網傳3.26全民檢測　李家超：傳言不正確呼籲留意政府信息
【第五波疫情】本港鮮活食品供應穩定　蔬菜約2300公噸與平日相若
今日 11:20
【第五波疫情】本港鮮活食品供應穩定　蔬菜約2300公噸與平日相若
治療 高拔陞 院舍 香港經濟日報 香港 陳肇始 林鄭月娥 行政

最高瀏覽

【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【疫下艱難】速遞員屋苑範圍除罩食飯被公審　Bob林盛斌指投訴者無同理心：好唔善良
10:40 2022/03/16
【疫下艱難】速遞員屋苑範圍除罩食飯被公審　Bob林盛斌指投訴者無同理心：好唔善良