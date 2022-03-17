【第五波疫情】3長者於亞博離世治療中心非醫管局營運　該局稱死前喂食情況沒異樣

▲ 醫管局稱死者生前喂食情況沒異樣。（資料圖片）

本港新冠肺炎肆虐，行政長官林鄭月娥今日（17日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。

昨日有3名新冠長者在亞洲博覽館死亡，但地點非醫管局營運、內地醫護駐場的社區治療中心，而是由社署管理、隔離院舍長者的治療施設，3名去世的長者分別是89至98歲，有長者病及沒有打針，強調醫管局有為長者提供適切治療。

高拔陞補充，醫管局有提服外展服務，為相關隔離的長者提供醫療支援，指去世長者年紀大，已就改善醫療程序檢討，不過他稱臨床觀察方面，上述長者在離世前，喂食的情況沒有異樣，冀內地醫護加入後加強對亞博其他治療中心的支援。

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記者：陳麗娜