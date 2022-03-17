【移居加國】曾決心戒酒挽救婚姻危機 章志文為兒子告別TVB移民加國　

▲ 章志文為兒子學業舉家移民加拿大。

無綫節目《流行都市》的主持章志文，將會舉家移民去加拿大，昨日（18日）是他返錄影廠開工的最後一日，一班合作過的拍檔，包括「大小姐」林淑敏、姚嘉妮、劉彩玉、宋芝齡及安德尊等在節目完結之前，突然捧住蛋糕衝入錄影廠為章志文送上驚喜餞行，見到一班同事一班心意，令到服務了無綫22年的章志文一度哽咽說不出話，更感動落淚。

久久未能平復心情的章志文接受訪問時說：



同大家一齊好多年，我哋一家人咁不分彼此，多謝觀眾支持，22年陪住大家，俾機會我服務大家，以後嘅生活唔知點樣，但我見到係一片光明，希望大家繼續支持《流行都市》。



而身旁的由《東張》開始認識章志文的宋芝齡都感動到流淚，連「大王」安德尊都大嘆不捨，林淑敏表示當他是老師，她說：「《都市》係好無私，我哋唔會收埋啲本領，係會互相Share。」而劉彩玉就大讚對方是一個司儀人才，之前做《東張》還兼任寫稿，每次拍住他開工都不會有壓力。

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而章志文還將last day與同事的合照放上網，他在社交網留言說：



真係好唔捨得，但係好開心可以喺呢22年喺TVB陪住大家，雖然暫別香港電視圈，但我一定會繼續透過我嘅Page同大家分享我嘅生活，我唔會忘記大家，希望你哋繼續支持我。 我仲未走嘅，7月先至正式離開，有你哋陪住我我先至唔會覺得孤單。 一有新動態即刻話畀大家知，祝福大家平安喜樂，身體健康。

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為兒子教育移民加國

第13期無綫電視藝員訓練班畢業的章志文與太太陳念君在訓練班相識，兩人均是基督徒，所以一拍即合，婚後育有13歲兒子章皓謙（Micha），今次移民的決定其中一個原因是想兒子接受加國的教育，章志文與太太曾在加國接受教育，兩人都覺得加拿大的教育比較自由，也着重啟發孩子的思考，孩子也可以有更廣闊的眼界，因此跟太太也有共識，會讓Micha到加拿大升學。

曾陷婚姻危機

雖然章志文為兒子升學而放棄在港的事業，但其實他在婚姻的路上，試過一度迷失而陷入危機，他曾在訪問中表示有段時間飲很多酒，用飲酒來減輕工作的壓力，久而久之就有了這個壞習慣，之後脾氣愈來愈差，太太都心灰意冷，更一度說出「大家養大兒子便算」的說話，章志文才意識到要戒酒，更在好友林淑敏的鼓勵下重返教會，戒酒成功後，章志文更飲蔬果汁減肥，在太太鼓勵下，由高峰期的180磅減至150磅，重拾健康人生。

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責任編輯:陳麗薇