【日本地震】福島7.4級地震新幹線出軌　車廂劇震70秒乘客死裡逃生

▲ 日本福島縣3月16日近海發生黎克特制7.4級地震，震源深度57公里。

日本氣象廳消息指，當地時間周三（16日）晚上11時36分，福島縣近海發生黎克特制7.4級地震，震源深度57公里。首相岸田文雄周四表示，地震造成4人死亡，而消防及災害管理局亦指最少有94人受傷，當中4人重傷。地震導致東北新幹線發生脫軌意外，有乘客憶及事發長達70秒的恐怖經歷，直言「已做好必死覺悟」。

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據日本《河北新報》報道，東北新幹線「福島-白石藏王」233號列車發生脫軌意外。事發時列車以每小時275公里速度行駛，而事發時由乘客拍攝、長達70秒的影片曝光，當時乘客手機響起地震警報，列車停止行駛，而燈光持續照明。

乘客坐在位置上聽從列車廣播期間，車廂突然劇烈震動，持續上下搖晃並發出巨響。坐在第5車廂的47歲男乘客表示，事發時車廂突然劇烈搖晃，他感覺到身體在空中漂浮，甚至準備好會在此喪命。點擊睇當時情形：

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事發後，有乘客被彈出位置外，物品亦散落一地。而車內斷電，乘客以毯取暖，在停電、沒有暖氣的情形下，於車廂內等待了4小時，其後沿著鐵軌線路步行逃生。

地震發生後，日本氣象廳曾向宮城縣及福島縣發佈海嘯預警，估計會捲起達1米高海嘯，其後已解除預警。首相岸田文雄周四表示，地震造成4人死亡，將高度警惕未來2至3天內可能再次發生強烈餘震。

JR東日本表示，東北新幹線行駛福島至白石藏王站的列車出軌，未有乘客受傷。而連接東北部地區的交通設施仍然中斷，新幹線列車服務無限期暫停，至少1條通往福島等地區的主要高速公路關閉，進行安全檢查。

東京電力公司表示，有逾200萬戶家庭停電，直至周四凌晨只有東京都完全恢復供電。受地震影響，東京電力公司福島第一核電站2號機組乏燃料池一度停止冷卻，5號機組的渦輪機廠房曾啟動火災警報器，但暫未有異常。

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責任編輯：羅嘉欣