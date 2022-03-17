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【第五波疫情】食環署管工快測陽性　花園街市政大廈清潔消毒【不斷更新】

社會 12:17 2022/03/17

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（17日）再有職員確診或初步確診。

食環署今日表示，該署一名管工進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陽性。

該名員工在食環署位於花園街123號A花園街市政大廈八樓的辦事處上班，最後上班日期為三月十三日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署已按衞生防護中心指引為相關地方安排全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該大廈同層的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）須暫時關閉，預計於清潔消毒完成後，今日稍後時間會逐步恢復服務。進口商如欲前往食環署食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈二樓的另一辦事處辦理。

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責任編輯：余思嵐

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