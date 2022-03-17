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【第五波疫情】港媽買補充練習見書局坐滿小童　憂小童染疫：咁細都出街？

親子 12:43 2022/03/17

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疫情下，仍有許多小朋友廣書店。

本港有多名幼童染疫後送院搶救不治，令一眾家長人心惶惶，許多人都選擇讓子女留在家中，避免受感染。不過，有港媽近日在網上討論分享，指經歷一個月的在家工作後，外出到書局買練習給子女時，發現書局人滿為患，「好多小朋友坐低睇書」，許多更只是6歲以下的幼稚園生。

此情此景讓該名港媽大感詫異，「真係嚇親，竟然咁細都敢出街？」不過，也有網民留言，認為小朋友可能都是每星期外出一日「鬆一鬆」，沒理由日日在家「困獸鬥」。此外，有人也推測，可能外出的小朋友，都曾經中招，已有抗體，所以才無懼疫情。

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港媽在帖文中又提到，「上返車返屋企途中，都見到好多大人帶住小朋友喺條街度，我同我老公都嘩嘩聲！點解咁大膽？小朋友好細個架咋，仲要一街都係！」她又強調，她也贊成帶小朋友去戶外活動，但商場和書局並非「戶外人小（少）嘅地方!」

該帖一出，即引起網民熱議。有人留言稱，早餐時段外出，亦見到「堂食爆滿」。不過，許多網民都無奈指「咁而家喺暑假吖嘛」；「可能人哋都係一星期出嚟一日鬆一鬆啫」；「放暑假，吊頸都透下氣」。

有網民則表示，「如果我全家中完好返，我都會出去」；「如果打齊針，又已經確診康復，咁又真係無有怕。現在政府都話公務員第2次確診時都可以正常返工了。」

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責任編輯：王明芳

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