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【企圖搶劫】涉4宗搶劫及企圖搶劫案　無業男還押候精神科報告

社會 12:21 2022/03/17

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無業男涉搶劫等共4罪，今於九龍城裁判法院再提堂，被告還押待精神科報告。資料圖片

早前網上流傳1段片段，顯示男子到麵店購買米線，待店員打開收銀機時亮出𠝹刀疑似打劫，反遭店員以菜刀驅逐。涉案35歲無業男其後被捕，早前被控1項企圖搶劫等共4罪，案件今（17日）於九龍城裁判法院再提堂。裁判官應控方申請，先替被告索取精神科報告，評估被告是否適合答辯，案件押後至3月31日再訊，被告期間還押小欖精神病院看管。

被告陳嘉健（35歲），報稱無業，被控2項企圖搶劫罪及2項搶劫罪。控罪指，被告於2022年3月3日，在凱旋工商中心1期地下1間便利店內企圖搶劫鄭德威，並於3月9日在葵涌德大徑「吉嘢食」企圖搶劫黃明初。

被告另被控兩項搶劫罪，控罪指被告於3月4日，在深水埗南山村南豐樓的便利店，搶劫何啟明1,500元，另於3月7日在大角咀角祥街1油站內搶劫張麗華950元。

被告暫時毋需答辯，控方申請將案件押後，先替被告索取精神科報告，評估被告是否適合答辯。代表律師表示被告稱自己精神狀況正常，毋須索取報告，並申請保釋被拒。裁判官將案件押後至3月31日再訊，替被告索取精神科報告，被告期間需還押小欖精神病院看管。

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記者：梁錦麟

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