【Mr. Stranger】Anson Lo到紅隧巨型應援牌前打卡 　教主關心神徒：好好注重身體健康

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）推出新歌《Mr. Stranger》，其Fans Club「盧瀚霆國際後援會」斥資6位數在紅磡海底隧道九龍入口落巨型廣告，教主也已經親自到場「打卡」！

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教主成功打卡

Anson Lo在昨日（3月16日）於Instagram上載自己在巨型廣告前做出《Mr. Stranger》吸血鬼爪牙手勢的相，相中的教主頭戴白色漁夫帽、身穿黑色衛衣，他寫道：「工作前嘗試打一下卡～第二天終於成功」。

教主親自到場打卡見證之餘，他也有在帖文內答謝粉絲：「踏入推出solo作品的第3年，到今天依然覺得，你們每一次的應援也不是必然的」。他在帖文最尾再次感謝神徒：「謝謝每一位參與應援的你 謝謝每一位神徒 一齊努力～」 。

同時，Anson Lo也拍片記錄自己兩度經過巨型廣告前的反應，他在Instagram限時動員中表示：「忍唔住怒叫」。

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教主：多關心身邊的人

除答謝神徒們的支持，教主也希望大家在疫情期間好好照顧身體：「最近疫情嚴重，除了希望用新歌《Mr. Stranger》陪伴你們，更加想你們好好注重身體健康，每一刻都做好防疫措施，更重要的是多關心身邊的人，這個時候更加需要多一點溝通、需要多一點關懷、需要多一點愛。好好答謝每一位醫護人員

他們正在為我們努力當中」。

Anson Lo續指：「你們記著不用擔心我，每次工作時我都有好好消毒的（而且有好好吃飯！）」大家平日也在教主IG看到他報告上下班時間或教母替他準備的晚飯，也應該可以放心了。

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新歌MV有好成績

此外，《Mr. Stranger》MV上架只約三星期，現已衝破550萬點擊率，氣勢如虹。至於《Mr. Stranger》Dance Version MV上架3日也有超過38萬點擊！

神徒留言支持：「這首歌帶有暗黑的風格，用作品展示內心的想法，很欣賞你可以放開自己向觀眾們坦白」 、「教主的歌，每一次都有驚喜，都有突破」、「真實 為了你我更勇敢 好鍾意呢句歌詞 anson lo一路走來絕不容易 欣賞教主堅強而勇敢」。