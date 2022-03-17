  • 27°C
香港時間 : 2022317日 (週四) 15:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Mr. Stranger】Anson Lo到紅隧巨型應援牌前打卡 　教主關心神徒：好好注重身體健康

娛樂 13:50 2022/03/17

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）推出新歌《Mr. Stranger》，其Fans Club「盧瀚霆國際後援會」斥資6位數在紅磡海底隧道九龍入口落巨型廣告，教主也已經親自到場「打卡」！

最新影片影片推介：Anson Lo專訪 

教主成功打卡 

Anson Lo在昨日（3月16日）於Instagram上載自己在巨型廣告前做出《Mr. Stranger》吸血鬼爪牙手勢的相，相中的教主頭戴白色漁夫帽、身穿黑色衛衣，他寫道：「工作前嘗試打一下卡～第二天終於成功」。 

教主親自到場打卡見證之餘，他也有在帖文內答謝粉絲：「踏入推出solo作品的第3年，到今天依然覺得，你們每一次的應援也不是必然的」。他在帖文最尾再次感謝神徒：「謝謝每一位參與應援的你 謝謝每一位神徒 一齊努力～」 。

同時，Anson Lo也拍片記錄自己兩度經過巨型廣告前的反應，他在Instagram限時動員中表示：「忍唔住怒叫」。 

    點擊圖片放大
    +10
    +9

教主：多關心身邊的人

除答謝神徒們的支持，教主也希望大家在疫情期間好好照顧身體：「最近疫情嚴重，除了希望用新歌《Mr. Stranger》陪伴你們，更加想你們好好注重身體健康，每一刻都做好防疫措施，更重要的是多關心身邊的人，這個時候更加需要多一點溝通、需要多一點關懷、需要多一點愛。好好答謝每一位醫護人員
他們正在為我們努力當中」。

Anson Lo續指：「你們記著不用擔心我，每次工作時我都有好好消毒的（而且有好好吃飯！）」大家平日也在教主IG看到他報告上下班時間或教母替他準備的晚飯，也應該可以放心了。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

新歌MV有好成績 

此外，《Mr. Stranger》MV上架只約三星期，現已衝破550萬點擊率，氣勢如虹。至於《Mr. Stranger》Dance Version MV上架3日也有超過38萬點擊！

神徒留言支持：「這首歌帶有暗黑的風格，用作品展示內心的想法，很欣賞你可以放開自己向觀眾們坦白」  、「教主的歌，每一次都有驚喜，都有突破」、「真實 為了你我更勇敢 好鍾意呢句歌詞 anson lo一路走來絕不容易 欣賞教主堅強而勇敢」。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤撰文向醫護致敬　衷心表示：感謝你們的守護
15:12 2022/03/06
【MIRROR成員】姜濤撰文向醫護致敬　衷心表示：感謝你們的守護
【MIRROR成員】Jeremy成功入圍角逐全球百大俊男　7名MIRROR成員一同衝出國際
13:18 2022/03/16
【MIRROR成員】Jeremy成功入圍角逐全球百大俊男　7名MIRROR成員一同衝出國際
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候【有片】
23:50 2022/02/24
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候【有片】
【MIRROR成員】曾被錯認為教主Anson Lo　姜濤拍片「示威」兼大讚小妹妹叻
14:51 2022/02/20
【MIRROR成員】曾被錯認為教主Anson Lo　姜濤拍片「示威」兼大讚小妹妹叻
【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
12:26 2022/02/28
【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向
【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊　神徒斥資6位數紅隧落廣告
12:12 2022/03/03
【MIRROR成員】Anson Lo《Mr. Stranger》MV僅5日逾2百萬點擊　神徒斥資6位數紅隧落廣告
【MIRROR成員】Anson Lo新歌MV出Dance Version　教主：繼續努力工作養教母
11:57 2022/03/14
【MIRROR成員】Anson Lo新歌MV出Dance Version　教主：繼續努力工作養教母

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤撰文向醫護致敬　衷心表示：感謝你們的守護
15:12 2022/03/06
【MIRROR成員】姜濤撰文向醫護致敬　衷心表示：感謝你們的守護
【MIRROR成員】Jeremy成功入圍角逐全球百大俊男　7名MIRROR成員一同衝出國際
13:18 2022/03/16
【MIRROR成員】Jeremy成功入圍角逐全球百大俊男　7名MIRROR成員一同衝出國際
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候【有片】
23:50 2022/02/24
【半】MIRROR成員Jeremy感謝Unicorn一直支持　出道第4年首推單飛歌：是適當時候【有片】
盧瀚霆 娛樂人物職業 演員 歌手 Mirror MV 全民造星 娛樂行業 廣告 紅磡

最高瀏覽

【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
17:07 2022/03/16
【快速檢測呈報】市民誤解檢測結果　衞生署：有一條模糊線未必是陽性
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課
12:12 2022/03/16
【面授課堂】林鄭月娥指學生長期網課不理想　目標復活節假期後恢復面授課