【飛虎3壯志英雄】梁競徽靠眼神表達角色陰森　黑化大龍生嚇怕網民：羅樂林演乜似乜

▲ 黑化「大龍生」嚇窒了觀眾。證明羅樂林演技了得。

《飛虎3壯志英雄》近日正在播映中，昨晚（3月16日）播出的第18集，劇情講述羅樂林所飾演的董啟超開設的公司遭揭發秘密生產違法藥物，原來是許森（梁競徽飾）暗中利用宋潔怡(蔡潔飾)曝光消息。

原來啟超是許森生父， 當年他卻從來未有盡父親責任，以致許森童年過得相當悲慘，對生父恨之入骨的許森。

如今董啟超因許森布局以致陷入危機，許森理應落井下石，不過在之前集數一直看似人畜無害的許森，竟反高潮以金錢利誘啟超並主動提出合作，兼順勢攤牌指自己是其私生子。

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梁競徽眼神下苦功

不過許森向啟超拋出橄欖枝期間，全程不忘不停句句窒住啟超，且態度不慍不火，看上去 讓人相當心寒。

尤其向啟超承認自己是其私生子一幕，梁競徽略帶笑意、但卻絲毫不帶半 點感情地冷靜說出：「唔好意思董生，由你拋妻棄子嗰日開始，董志健已經唔存在喺呢個 世上，我叫做許森。」

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甚少演奸角的競徽，今次成功將陣陣寒意透過角色散發出來，效果甚佳。

原來梁競徽為演好許森這個角色，曾在眼神上下了不少苦功。

他早前接受TVB娛樂新聞台《Star Talk》訪問時表示：「呢個角色唔會喺表情同行為表達太多，我選擇用眼神 去表達內心，連着衫都有刻意設計，成套戲係着過一次黑色衫，就係同羅樂林最後嗰場。」

至於羅樂林雖然同樣飾演奸角，但其飾演角色明顯比許森單一及外露得多，其中一幕講述 因其公司被揭發做違法藥物，怒不可遏的啟超竟拿下屬做出氣袋，並捉着其中一人狂質對 方食藥，躁狂得來相當病態。

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老戲骨羅樂林

由於羅樂林演乜似乜，令網友即使同一晚才看完《愛.回家 之開心速遞》，並未有因「大龍生」影響看《飛虎3》的心情，紛紛留言指黑化了的羅樂林 相當讓人討厭:「真係衰到冇人有」、「佢返到愛回家會唔會咁對啲下屬?」，並力讚羅樂林 「果然係老戲骨」。

同樣以「奸」成功搶盡焦點的、還有飾演羅樂林私人秘書的傅嘉莉，劇中不時以性感裝扮現身的她，今晚（3月17日）播出的一集將「狂性大發」，綁着手下瘋狂施暴兼狂嗌對方「廢柴」， 十分駭人。