快速抗原測試包良莠不齊　揀啱靈敏度和特異度辨虛實

面對傳播率驚人嘅第五波疫情，唔少市民都要搜羅快速抗原測試包自行檢測，以減低傳染風險。市面上瞬間出現各款品牌測試包，價格不但相差甚遠，質素更係良莠不齊，某些品牌更出現時陰時陽、或唔明確嘅檢測結果，準確度令人存疑。到底點揀合適嘅快速抗原測試包？點樣分辨檢測結果？原來關鍵就喺測試包嘅靈敏度和特異度！



Check！正確使用方法 提升測試準確度



現時市面上嘅快速測抗原測試包，大部份均為採集鼻腔、鼻咽拭子樣子深喉唾液樣本，使用者應先細閱個別品牌使用說明書，以免各個品牌使用方法有差異。另外要特別注意，唔好以為跟足說明書步驟做檢測就無錯，但原來檢測準確度係留畀有準備嘅人，建議進行鼻腔拭子快速測試前1-2小時內，千萬唔可以忽略以下每個要點！



一般使用方法︰



Step 1：取出採樣棒、測試溶液及測試棒；

Step 2：把採樣棒放入鼻孔內深約1吋，分別沿着兩側鼻孔內壁至少打5個大圈，否則結果將會無效；再把採樣棒前端充分浸入測試溶液中，然後攪拌；

Step 3：蓋好盛載測試溶液的瓶子，然後在測試棒的樣品孔內，慢慢滴入指定容量的測試溶液；

Step 4：使用說明書指示的等候時間讀取結果；超過指定時間，結果視作無效；

Step 5：如測試結果呈陽性，應採取一切可行措施避免病毒進一步傳播，好似進行家居隔離時，盡量留喺自己嘅房間；如必須離開房間時，記得要佩戴緊貼面部嘅外科口罩。若出現嚴重病徵如咳嗽、呼吸困難、久燒不退、胸痛或不尋常肌肉疼痛等，就要盡快求醫！



特別注意事項︰



1. 避免洗鼻或使用噴鼻劑：此舉會減低病毒濃度、影響測試結果；

2. 避免吸煙及飲酒：香煙、酒精中嘅化學物有可能會影響檢測準確度

3. 如測試結果呈陽性，請採取一切可行措施避免病毒進一步傳播，包括：留在家中不應外出；如家居環境許可，應留喺自己嘅房間，並關上房門，其他人不應進入；如必須離開房間時，須正確佩戴緊貼面部嘅外科口罩等。如出現嚴重病徵，請盡早求醫！

▲ 切勿急於滴入溶液，應慢慢等待溶液滲透後才繼續滴入，以免造成滴漏，污染環境及影響測試結果。

▲ 各款測試包內之說明書，大多會列明攪拌、浸泡及讀取結果等候時間，使用者應多作留意，以免造成結果差異。

如何判斷模糊結果 確診處理方法



有上網的朋友都會發現，近期好多網上求教嘅問題之一，除咗點揀測試包外，就係檢測結果模糊、第二條線隱約顯示，到底中招與否？原來身體內病毒含量多寡以及測試包嘅靈敏度對檢測結果都會有影響，當身體病毒含量低時，第二條線會依稀出現，情況大多出現喺潛伏期及復元期間；當身體病毒含量高時，第二條線會明確顯現；這時候確診者應以1比49稀釋家用漂白水進行環境清潔，並將測試結果拍照存檔。要進行居安抗疫人士應留在家中，自行於房間隔離，要離開房間時，亦必須佩戴緊貼面部的外科口罩，以減少傳播機率。

▲ 測試結果出現雙線時，即表示使用者初步確診。

▲ 能否確切檢測病毒，非常依賴測試包嘅靈敏度、以及使用者嘅病毒含量；若隐約出現第二條線，即有機會確診，建議大家翌日再行測試。

識得揀 check清楚靈敏度及特異性



至於點揀抗原測試包，並唔係以價格高低判斷，應以產品靈敏度高低及特異性為原則。早前消委會對市面上出售嘅檢測抽樣測試，發現有多款靈敏度唔合格！世界衛生組織建議測試包嘅靈敏度最少應有80%，特異度則最少有97%，先稱得上合適。



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各零售商發售的快速測試套裝規格不一，購買市面上不同品牌的快速測試套裝前請留意售賣平台及該品牌的快速測試套裝使用方法、條款及細則，大家亦可參考香港衞生署表列認可2019冠狀病毒病快速抗原測試、歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單，購買前留意訂購平台的使用條款及細則。

（特刊）

