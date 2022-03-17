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【虐兒事件】童樂居虐兒案再有1名職員被控　准保釋至4月再訊

社會 12:33 2022/03/17

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被告李佩貞(左)今於九龍城裁判法院提堂，准保釋候訊。梁錦麟攝

香港保護兒童會轄下童樂居疑發生虐兒事件，涉及41名受害兒童，早前已有26名涉案被告被控提堂，今（17日）再有1名女職員就1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，於九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請將案押後至4月25日再訊，以待警方作進一步調查及索取法律意見。被告准以現金1萬元保釋候訊，其餘保釋條件包括不准接觸控方證人等。

被告李佩貞(32歲)，報稱前幼兒工作員，被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪。控罪指被告於2021年12月12日，在旺角童樂居內，身為對1名2歲女童H負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊女童H，其方式相當可能導致女童H受到不必要的苦楚。

被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方作進一步調查，以及索取法律意見。代表律師申請保釋，控方未有反對。裁判官將案件押後至4月25日再訊，被告准以現金1萬元保釋外出，其間不得返回案發地點，不得參與照顧兒童工作，不得接觸控方證人或院舍職員及兒童，須交出所有旅遊證件，居於報稱住址，每周到警署報到2次。

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記者：梁錦麟

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