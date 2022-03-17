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【第五波疫情】配合學校防疫特別假期　楊潤雄指「車神」黃金寶分享3個抗疫小貼士

社會 12:38 2022/03/17

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（楊潤雄在社交平台截圖）

教育局長楊潤雄今日（17日）表示，香港一代「車神」黃金寶分享了3個抗疫小貼士，籲學生留家抗疫繼續自主學習和勤做運動，活出健康的生活習慣。

楊潤雄在社交平台指，第五波新冠疫情仍然嚴峻，為配合學校已經展開的特別假期，教育局特別請來多位精英運動員拍攝短片，而打響頭炮的是香港一代 「車神」黃金寶，與大家分享了3個抗疫小貼士，分別是「保持健康的生活作息」、「保持均衡的飲食習慣」，以及「保持做一些簡單運動」，更親身示範深蹲動作，並闡述當中的技巧。

他又呼籲，在疫情下做好防疫措施，繼續自主學習和勤做運動，活出健康的生活習慣，抱持積極樂觀的態度，為自己和家人注入正能量，亦鼓勵各位家長參與子女的活動，促進親子關係。

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責任編輯：余思嵐

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