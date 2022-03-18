【反起跑線聯盟】梁詠琪疫下「困獸鬥」更考家長EQ　Gigi：教功課好勞氣

▲ 梁詠琪主演劇集《反起跑線聯盟》。

承接穿越劇《940920》，ViuTV下周一（3月21日）推出「貼地」新劇《反起跑線聯盟》，以香港家長的育兒問題作題材，劇組找來Gigi梁詠琪首度擔正演出電視劇，已有7年做家長資歷的靚媽Gigi演母親的角色特別有共鳴。

近年在育兒方面流行一句說話：「贏在起跑線」，家長都希望為子女提供更好的環境與教育，希望他們在戰場一樣的社會，早在起跑線已經勝券在握。

Gigi在《反起跑線聯盟》的角色Nora本為一名記者，為照顧愛女而轉為全職家長，而她是屬於支持「反起跑線」的界別，認為最重要是女兒開心健康地成長，不想成員「虎媽」或是「怪獸家長」的一員。

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先了解小孩需要

入行多年，做過無數次電影女主角，今次竟是Gigi首次任電視劇女主角。

Gigi接受TOPick專訪，直言憶起早在千禧年代曾在TVB劇客串，這次卻擔演女一，事前亦有過不少擔心：「開頭會擔心工時長、跟劇中7個小孩合作難度高等等。但拍起來很順利，現在劇集拍攝也變得數碼化，跟拍電影的要求都很接近，而劇中童星小演員很有演出經驗，又聽話又專業。」

她指唯一要適應，可能是一日要拍20場戲：「一日內就要把第一集至最後一集的戲份拍完，這方面就要做多點準備功課。」

Gigi接受TOPick專訪，直認《反起跑線聯盟》的角色跟她現實初做家長的情況很相像：「在做家長的整個過程都是邊走邊學，會出現了很多『甩碌』、『撞板』的情況，社會會告訴你有一個既定的方向與指標，但當你真實做起來卻不盡然，因為每個小朋友都不一樣。」

所以她認為：「最重要我們要先認識小孩的需要，再跟他一起去找一個合適的方法，劇中講述很多我在學習的過程，相信很多家長都會覺得很有共鳴。」

教功課易衝突

但再好脾氣的家長面對孩子總會有情緒「暴走」的時候，Gigi在劇中也有激動的場口：「相信每個家庭都會有至少一兩次氣氛很繃緊的時候，牽涉的話題不外乎子女的功課、健康、品德等。」

她回憶當當時拍攝情況：「那場戲講我跟女兒做功課，做到氣氛好繃緊時爸爸就出現了，他說讓女兒休息一下，身為媽媽的我突然有種被否定的感覺，好像之前的一切努力都白費了。當時3個角色的微妙關係很多家庭都發生過，有時你不知道對方花了多少努力，一句無心的說話可能就會令對方大受打擊和委屈。」

▲ Gigi與強尼飾演夫婦。（劇照）

現實中，Gigi坦言也發生過類似的事情：「很多父母都覺得教做功課是件好勞氣的事，以前家長可能說無時間所以請補習，但現時無時間已不是理由，疫情令大家這麼多時間在家裡，我亦選擇親力親為，有些很勞氣的情況跟劇中亦很相似。」

她不禁直言：「有時會去到一個接近爆發的臨界點，爸爸出現就成為女兒的出口，突然間我就好像做了個壞人一樣。」

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父母間取平衡

不過Gigi則指自己與西班牙籍老公Sergio算不上「黑臉與白臉」，二人在教育女兒時都會取一個平衡：「在疫情底下，對任何人來說都是個非常時期，過著跟從前不一樣的生活模式，但日常的生活自理和正常學習，我覺得不能因此而忽略，但先生有時會稍為鬆懈、作出妥協。」

不過她指，丈夫在另一方面也有他育兒堅持：「例如在身心、外展活動上，他覺得在室內也不能停，而我覺得少做兩天也不要緊吧。說到底大家都有自己的堅持，但最重要還是認清小孩需要甚麼，在不同的理念中取得平衡。」

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就算家長心中沒贏在起跑線的概念，但相信總有對女兒的期望，但「佛系」Gigi自言本身並非計劃太長遠的人：「尤其是社會每日在變，小孩也是每日在變，去年喜歡的東西，今年已不喜歡了，或者做同一件事，今年的反應跟去年已完全不同。」

因此她稱：「所以做父母真是邊走邊學，每天都是新的學習。我本來不是個給太大壓力自己和小孩的人，最重要還是身心健康。」

記者：陳心怡