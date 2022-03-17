【第五波疫情】中一自行分配學位通知延至5月4日　5月6日派發統一派位選校表格

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教育局今日（17日）表示，因應學校假期調動，2021／2022學年中一派位的日程已相應順延至5月4日。



局方指，在自行分配學位正取學生的通知安排下，參加派位中學通知正取學生家長的日期由原訂的3月31日順延至5月4日。如獲參加派位中學通知為正取的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學（非參加派位直資中學）通知錄取，有關學生家長須於5月12日或之前決定是否保留該直資中學的中一學位。

若家長決定放棄該直資中學的學位，則必須於5月12日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。



至於統一派位階段的選校安排，教育局會於5月6日向參加派位小學派發《中一派位選擇學校表格》（選校表格）及相關文件。家長須將填妥的選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校於5月30日或之前送交教育局辦理。



本年度中一派位結果公布（包括自行分配學位及統一派位結果）的日期由7月12日順延至7月26日，而學生向獲派中學註冊的日期則順延至7月28及29日。至於中一入學前香港學科測驗，暫定順延至在8月2日。



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責任編輯：余思嵐