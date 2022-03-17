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【疫下曬被】大埔街坊無懼疫情戶外晾床單　路人或抹手沾病毒更污糟【附寢具清潔貼士】

親子 16:36 2022/03/17

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有大埔街坊無懼疫情及污糟，在戶外晾曬床單。

有市民會將床單被鋪拿出戶外曬太陽殺菌，現時疫情嚴峻，每日確診新冠肺炎數字以萬計，戶外曬床單被沾污的風險更高，遭路邊灰塵、手多多路人弄髒之外，分分鐘成播毒媒介。疫情下，大埔近日竟然出現戶外曬床單的奇觀。

有名網民昨日（16日）在Facebook群組「大埔人大埔谷」發帖，分享了2張照片，地點是在大埔廣福邨一帶，從照片所見，有約9件床單掛在橋上的欄桿，包括有一張海綿寶寶圖案的床單，令網民想起「傳說中的廣福邨海綿寶寶」之外，亦有感︰

疫情時期，仍然曬被，係乾淨咗定污糟咗⋯⋯我屋企近馬路邊，真係唔敢曬衫喺出面。

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路人刻意弄污糟街上床單

網民留言亦有感不明白為何有街坊曬被，「好唔明點解喺街曬被？條街咁大塵污糟」，有網民分享見聞，小時候住屋邨見人戶外晾曬衣服及被鋪，目睹被路人刻意弄污糟。

有其他細路阿伯會撩完鼻屎、用手抹完鼻涕後抹落啲被同衫度⋯⋯

最新影片︰

病毒病菌可經飛沫傳播，而Omicron傳播力高，港大醫學院公共衞生學院研究發現，Omicron BA.1變異病毒株可在不同物品上停留，具有傳染力。

更多網民留言

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床單寢具清潔貼士

床單寢具要常清潔，一般枕頭、棉被和床褥是塵蟎出現的重災區，因人睡覺時會有體溫及會剝落皮屑死皮，令床上的蟎蟲得到養份。塵蟎的糞便會產生一種蛋白質，導致人們眼睛發紅、發癢、流鼻涕，更可引起其他類似感冒的症狀。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾接受TOPick訪問，他建議大家每天早上起床後，盡量把棉被攤開，不要立即摺疊棉被，令被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。應每季把棉被、枕頭等床上用品用陽光曬一曬，達至殺菌功效及保持乾爽。而被套、床褥套等，宜定期清洗更換。

大家不宜在外曬被，在家中曬被要留意晾曬位置，有專家提及香港有不少住宅單位的晾衫架設於浴室外，令衣物可能沾染了浴室排出的氣體以至病毒，成為另一大廈垂直傳播源頭。

如果真的未能曬被，可改用乾衣機，台灣毒理學專家招名威教授提出如果棉被、床單、枕頭最好每星期曬太陽一次，如果不行就用烘被機來烘一烘半個鐘頭以上，也可以達到高溫殺菌的效果。

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責任編輯︰王明芳

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