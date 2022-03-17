【可愛教主】楊丞琳李榮浩分居300天　期間僅視訊兩次維繫感情

▲ 李榮浩楊丞琳怎維繫感情？

台灣女星楊丞琳和內地歌手李榮浩在2019年結婚，不過婚後遇上疫情爆發，夫妻聚少離多，在台灣、內地分居長達300多天。

近日李榮浩在節目《朋友請聽好》中談到這段異地婚姻，並分享婚姻相處模式：「倆人在一起，沒有好沒有壞，我覺得就是適合比較重要。」

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特別相處模式

不過二人分隔300多天沒有見面，又如何維繫夫妻間感情，李榮浩隨即再爆在這段期間他們只視訊過兩次，其中一次還是因為太太去探望共同朋友的兒子才視訊。而其他時間則只靠語音、文字訊息聯繫，惟他表示從來都無減二人的感情。

雖然這樣的相處模式在別人眼中有些特別，但李榮浩直言這種相處模式，很適合二人：「她很理解，我也很理解她。」認真甜蜜，就連在旁的井柏然也透露：「他們倆在一起的時候膩而清澈，我時常會覺得『我也想戀愛』，就那種感覺。」

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其實楊丞琳受訪時亦曾提到，二人不像其他遠距離夫妻或情侶經常視訊，連對方變胖變瘦都不曉得，但她也表示維持遠距離感情的重點是心智要成熟，懂得理解對方，感情才能長久。

難怪一班粉絲留言指二人真的很信任對方，還表示這種相處模式不是人人輕易做到。