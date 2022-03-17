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【轉售圖利】年老患者反映免費抗疫包不足　接線生揭市民網上變賣物資圖利

健康 13:55 2022/03/17

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年老患者反映免費抗疫包不足，居安抗疫熱線接線生發現，有市民網上變賣物資圖利所致。

政府早前宣布，為居家隔離人士將獲物資包及醫療支援，內有中成藥及止痛退燒等藥物，而確診家庭亦將獲血氧儀。不過，有居安抗疫熱線接線生表示，因近日不少隔離或確診人士反映抗疫包不足，經搜尋後，發現竟有市民在網上變賣免費物資圖利。

最新影片推介：

一名居安抗疫熱線接線生投稿至facebook專頁「公務員secrets」，表示有市民領取政府免費救援物資變賣，無本生利。該名接線生稱，接聽居安抗疫熱線電話多日，發現不少人均反映抗疫包不足。

他們覺得事件有可疑，故登上二手買賣平台Carousell搜尋，結果真的發現有市民領取免費物資後，很快就放到網上變賣。接線生認為，若非真的有需要，只為貪小便宜、賺錢獲利，此做法會影響到很多有需要的人士。從相片可見，有人Carousell網站售賣快速測試包、連花清瘟膠囊、溫度計、血氧儀，價格分別為：$100八枝、$30一盒、$30一枝、$50一件。

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接線生嘆無法幫助有需要人士

接線生又稱，很多長者致電多遍，才成功被接聽電話，取得抗疫物資，但亦有長者可能早已放棄致電。

好多老人家同我哋講，打好耐都打唔通，得兩個老人家又唔識上網買嘢，打好耐先打得到入嚟，聽到都心噏。仲要唔計好多好多打打下電話，就放棄唔打嘅老人家。

當發現有人網上變賣物資時，接線生既憤怒又憂心，對於未能為有需要提供協助感痛心。

真真正正需要支援嘅人我地想幫又幫唔到，有手有腳識上網就自己上網訂貨啦！

呼籲勿做損人利己之事

他批評只顧一己私利的人士：

如果你哋為咗拎著數，令到其他有需要嘅人資源少咗，麻煩你哋自己檢討下，拎免費資源仲要拎出嚟賣，好等錢使？連幾十蚊都要呃？

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責任編輯：羅嘉欣

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