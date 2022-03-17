【黑心食品】央視踢爆黑心酸菜製作過程　工人用腳踩酸菜混煙頭樹枝

▲ 央視踢爆黑心酸菜製作過程，工人用腳踩酸菜混煙頭樹技。

內地官媒央視於「3·15」晚會中報道，湖南省多間加工企業醃製的酸菜存在食品安全問題，指企業生產的「老壇酸菜」，實際是在土坑中醃製，工人更直接光腳踩踏，酸菜甚至混合了煙頭、樹枝等雜質，而報道涉及的企業為不少知名品牌供應酸菜。

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據央視財經報道，「3·15」晚會點名5間老罈酸菜包供應商存在食安問題。當中湖南的「插旗菜業」為多個知名品牌代加工酸菜製品，也為一些即食麵企業代加工號稱「老罈工藝，足時發酵」的「老罈酸菜」。不過，央視揭發他們供應的老罈酸菜，實際是從農田收購而來的「土坑酸菜」。

報道直擊了這些土坑酸菜的製作過程，選用的芥菜在醃製前未經清洗，直接被倒入土坑，加入鹽和水，用膠膜包好，再蓋上泥土。醃製3個月後，工人裝酸菜從土坑中取出，部分人穿著拖鞋、部分人光腳，他們直接踩踏在酸菜上，期間甚至有人吸煙，並把煙頭丟到酸菜上。

這些酸菜會被運送到工場加工，負責人表示企業有自己的標準化腌制池，從這裏出來的酸菜基本不會含什麼雜質，但都被用來做出口產品，而給國內食品企業代加工的酸菜都是收來的土坑酸菜。

國內的產品到了消費者手裏面，裏面有一點樹葉，有一點纖維，頂多罰你一千、兩千。這個如果到國外去了，至少是罰十萬。

他續指，使用土坑酸菜所加工的成品中，可能會含有一些雜質，例如樹枝、田螺、羽毛、煙蒂等，但由於經過切碎等多道工序，肉眼很難發現。

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另外，亦有從業者透露，由於酸菜的醃製時間短，包裝後一、兩個月左右就會發黑變爛，故企業在加工過程中有時會添加超過標準兩至十倍的防腐劑。

報道曝光後，康師傅電商旗艦店立即下架老壇酸菜牛肉面相關產品，承認湖南插旗菜業有限公司是酸菜供應商之一，稱已立即中止其供應商資格，取消一切合作，該事件辜負了消費者信任，深表歉意，未來將引以為戒。

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責任編輯：羅嘉欣